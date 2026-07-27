Caso Fonbet affossa Pirlo CT Nazionale. Abodi: brutta figura; Malagò: chi l’ha fatta?

“Chi fa o ha fatto propaganda per la Russia dopo il 2022” anno dell’invasione dell’Ucraina “non dovrebbe ricoprire cariche nazionali”. E’ lapidario il commento che Carlo Calenda, leader di Azione, affida all’Adnkronos sul ruolo di ambasciatore di Fonbet, provider di scommesse russo, di Andrea Pirlo, che dovrebbe rivestire la nuovo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio.

Calenda è stato tra i più determinati – ma non l’unico – nel segnalare l’inopportunità della nomina di Pirlo a CT della Nazionale di calcio. Lo stesso presidente del Senato, Ignazio La Russa, aveva sottolineato che “il problema” di Andrea Pirlo come ambasciatore del provider russo di scommesse dalla Figc “lo dovevano già conoscere, quindi se non l’hanno tenuto in considerazione vuol dire che non è un problema. Escludo che una persona accorta come Malagò non sapesse di questo”.

La decisione del presidente FIGC

Malagò ieri ha spiegato la situazione ai suoi manager. “Il presidente nei lunghi confronti di queste ore è stato chiaro”, riporta il Corriere: “Pirlo non può essere il ct della Nazionale e non per una questione tecnica, ma di opportunità. L’avvocato Viglione sta esaminando con attenzione le carte relative al contratto del tecnico con la società russa di scommesse, ma la trattativa con l’ex allenatore della Juve e della Sampdoria è stata interrotta in maniera definitiva”.

Malagò sul nuovo Ct: Parlerò con tutti il prima possibile

Abodi parla di brutta figura? Bisogna vedere chi l’ha fatta”. Così il presidente della Figc, Giovanni Malagò, uscendo dalla sede di Via Allegri a Roma.

“Il nuovo ct? Da questa mattina sto ricevendo tantissimi messaggi. Parlerò con tutti il prima possibile, come è giusto che sia”. Ha detto inoltre Malagò ospite de Il Sole24Ore, sulla scelta del nuovo commissario tecnico dopo il caso Pirlo, commentando la classifica della 20/a edizione dell’Indice di Sportività, realizzato da PTS Sport e pubblicato dal Sole 24 Ore. “Per il nostro recupero in termini di credibilità agonistica a livello di vertice, dove nulla è scontato, devi lavorare su ragazzi che oggi hanno dai 13 ai 16 anni. Per questo devi modificare tutta la filiera sotto il profilo della formazione, della cultura e questo implica anche l’allenatore. E’ una questione di semina, le idee sono molto chiare”, ha aggiunto Malagò che sul rapporto Baggio dice: “è bellissimo”.

Lo sfogo di pirlo

“Ho appreso ieri sera di non essere più il candidato alla panchina della Nazionale italiana”. Questa la comunicazione di Andrea Pirlo su Instagram in un passaggio aggiunto allo stesso post con cui ieri sera aveva già provato a chiarire la sua posizione in merito alle polemiche per il sul suo ruolo di global ambassador di un’agenzia di scommesse russa Fonbet.

“Negli ultimi giorni ho assistito con grande amarezza al dibattito che si è sviluppato intorno al mio nome e alla possibilità di ricoprire il ruolo di commissario tecnico della nazionale italiana. Per rispetto nei confronti delle istituzioni, della Federazione e di tutte le persone coinvolte, ho scelto finora di mantenere il silenzio. Ritengo però doveroso chiarire alcuni aspetti”. Lo scrive Andrea Pirlo su Instagram. “Nel corso della mia carriera, prima da calciatore e oggi da allenatore, ho sempre svolto la mia attività nel pieno rispetto delle leggi dei Paesi in cui ho lavorato e dei contratti che ho sottoscritto”, sottolinea l’ex calciatore. “La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell’ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono”.

“Desidero ringraziare Maldini e Leonardo per la stima e la fiducia che mi hanno dimostrato. Conosco la loro competenza, la loro serietà e l’amore che hanno sempre dedicato al calcio italiano”, aggiunge Pirlo. “Mi rammarica che una scelta di carattere sportivo sia stata rapidamente trascinata in un confronto pubblico che ha finito per attribuire alla mia persona significati e intenzioni che non mi appartengono. L’amore per l’Italia non dipende da un incarico. Fa parte della mia storia, della mia identità e continuerà ad accompagnarmi, sempre”, conclude.

Abodi, Pirlo? Ora bisogna recuperare alla brutta figura

“La rinuncia di Pirlo alla panchina azzurra? È una notizia che si commenta da sola, è una situazione che avremmo voluto differente con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c’è da recuperare una brutta figura”. È il telegrafico commento di Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, parlando del caso Pirlo a margine della presentazione dell’Hub Rete di Piacenza ripreso da Ansa.

Oscurato il sito di scommesse russo Fonbet

Da oggi, lunedì 27 luglio 2026, deve essere attuata l’inibizione dei domini Fonbet.com, Fonbet.info e Fonbetpoker.com, inseriti nell’ultimo aggiornamento dell’elenco dei siti di gioco online non autorizzati alla raccolta in Italia. Il provvedimento dell’Adm ha disposto l’oscuramento di 293 nuovi siti internet, portando a 12.448 il numero complessivo dei domini inibiti. I fornitori di connettività sono tenuti a impedire l’accesso ai siti indicati dall’Agenzia attraverso il reindirizzamento alla pagina istituzionale dedicata ai portali di gioco online non autorizzati.

Dalle verifiche effettuate, Fonbet.info e Fonbetpoker.com risultano già inibiti. Diversa -secondo quanto segnala Agimeg- almeno per il momento, la situazione del dominio principale: provando a collegarsi a Fonbet.com, l’utente viene automaticamente trasferito su Fonbet001.com, indirizzo che non compare nell’elenco pubblicato dall’Adm. Il passaggio da Fonbet.com a Fonbet001.com avviene attraverso un redirect automatico. In sostanza, il dominio inserito nella black list conduce già verso un nuovo indirizzo, consentendo agli utenti di raggiungere la piattaforma nonostante il provvedimento di oscuramento. Si tratta di una modalità già utilizzata da diversi operatori senza concessione italiana: una volta individuato e inserito un dominio nell’elenco Adm, il traffico viene spostato verso un indirizzo alternativo, spesso caratterizzato dall’aggiunta di un numero o da una variazione minima del nome originario. Questo problema potrebbe però essere momentaneo e superato non appena il sito Fonbet.com sarà inibito su tutti i server.

L’inibizione dei domini riconducibili a Fonbet assume particolare rilevanza per il rapporto commerciale tra il bookmaker russo e Andrea Pirlo, diventato global ambassador della società nell’ottobre 2025. La collaborazione è finita al centro delle polemiche dopo l’emergere della candidatura dell’ex centrocampista alla guida della Nazionale italiana. Un eventuale incarico come commissario tecnico degli Azzurri porrebbe infatti un evidente problema di compatibilità con il contratto sottoscritto con un operatore di scommesse. La questione, tuttavia, potrebbe non limitarsi al piano sportivo e politico. L’inserimento di Fonbet.com nell’elenco dei siti non autorizzati alla raccolta in Italia apre infatti un ulteriore fronte relativo alle eventuali attività promozionali rivolte al pubblico italiano. Secondo quanto appreso da Agimeg, sono in corso ricerche e approfondimenti più dettagliati per ricostruire la portata del rapporto tra Pirlo e Fonbet e verificare in quale misura l’ex calciatore abbia promosso il marchio e le sue attività. Gli accertamenti riguarderebbero in particolare contenuti pubblicitari, apparizioni pubbliche, iniziative sui social network e campagne potenzialmente visibili o rivolte anche agli utenti italiani. Un elemento decisivo sarà stabilire se l’attività dell’ex campione del mondo sia rimasta circoscritta ai mercati esteri oppure abbia contribuito alla promozione in Italia di una piattaforma priva della necessaria concessione Adm. Qualora dagli approfondimenti emergessero attività promozionali rilevanti sul territorio nazionale, potrebbe scattare anche una denuncia nei confronti di Andrea Pirlo. Al momento si tratta di verifiche ancora in corso e non risulta formalizzata alcuna contestazione a carico dell’ex calciatore.

Il rapporto con Fonbet aveva già provocato forti reazioni lo scorso maggio, quando Pirlo aveva partecipato al Football Day di Mosca, evento organizzato dal bookmaker allo stadio Luzhniki. La sua presenza in Russia aveva alimentato critiche soprattutto in Ucraina, anche per la concomitanza con una delle offensive militari contro Kiev. Pirlo aveva respinto ogni interpretazione politica della partecipazione, sostenendo che la visita fosse legata esclusivamente allo sport e all’incontro con i tifosi. Le polemiche sono tornate d’attualità con l’ipotesi di una sua nomina alla guida della Nazionale. Diversi esponenti politici hanno sollevato dubbi sull’opportunità di affidare un incarico di rappresentanza nazionale a una personalità legata commercialmente a un operatore russo di scommesse.

L’oscuramento disposto dall’ADM aggiunge ora un elemento ulteriore e particolarmente delicato: Fonbet non è autorizzata a raccogliere gioco in Italia e il suo dominio principale, nonostante l’inibizione prevista da oggi, reindirizza già gli utenti verso un nuovo indirizzo internet. La vicenda potrebbe quindi spostarsi rapidamente dal terreno politico e sportivo a quello amministrativo e giudiziario.

Andrea Pirlo (foto Ansa)