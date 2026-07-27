Capalbio Libri celebra vent’anni: al Teatro del Leccio la nuova edizione

Capalbio Libri festeggia i vent’anni con una nuova sede e un programma che punta sulla saggistica e sui grandi temi della contemporaneità. La XX edizione del festival, dedicato al piacere di leggere, in programma dall’1 all’8 agosto, si svolgerà per la prima volta al Teatro del Leccio, nuova struttura all’aperto di via Giovanni Pascoli 13, realizzato appena fuori dal centro storico, offre una vista sul borgo di Capalbio e un’acustica pensata per ospitare spettacoli e incontri culturali, progettata dall’architetto olandese Maurice Nio. La nuova sede rappresenta una delle principali novità dell’edizione e si affianca all’immagine ufficiale del festival, firmata dall’illustratore Jacopo Rosati su incarico dell’art director Piero Zagami.

La conferenza stampa di presentazione si è tenuta il 27 luglio alla tenuta Monteverro con l’ideatore e direttore del festival Andrea Zagami, il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini, l’assessore alla cultura Patrizia Puccini, la presentatrice Marta Mondelli e l’amministratore delegato di Monteverro Andreas Comploj.

Il festival

Tra gli ospiti attesi figurano, tra gli altri, Claudio Cerasa, Maria Elena Boschi, Leonardo Colombati, Giuseppe Conte, Massimo Giannini, Tomaso Montanari, Giuliano Ferrara, Stefano Cappellini, Veronica De Romanis, Barbara Palombelli, Roberto Napoletano, Innocenzo Cipolletta, Lorenzo Bini Smaghi, Sergio Rizzo, Claudio Tito, Pierluigi Battista, Bruno Manfellotto, Andrea Vianello, Chicco Testa e Giuliano Amato. Gli incontri saranno accompagnati dalle letture di attori e attrici provenienti dal cinema e dal teatro. Durante la conferenza stampa, Marta Mondelli, che condurrà le otto serate del festival, ha espresso soddisfazione per il rinnovo della collaborazione.

Partner e collaborazioni

Capalbio Libri è ideato e diretto da Andrea Zagami, fondatore e presidente dell’agenzia di comunicazione Zigzag, con una lunga esperienza nella comunicazione d’impresa maturata anche in Mondadori, Tim e Stet. Il festival, organizzato da Zigzag, si svolge con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana, del Comune di Capalbio, dell’Associazione Il Piacere di leggere e della Fondazione Capalbio. Media partner della manifestazione sono Affari Italiani e Maremma Magazine. Tra i principali sostenitori figurano Intesa Sanpaolo, Aspesi, Terre di Sacra, Fr.lli Massai, Ama Giardini, Banca Tema, Il Girasole e Agriturismo 8 e 28.