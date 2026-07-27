Chi l’ha Visto?, si va verso Raffaella Griggi nuova conduttrice

Dopo settimane di toto-nomi, sembra ormai certa la soluzione “interna” per la successione a Federica Sciarelli alla conduzione di Chi l’ha Visto? Sfoltita la rosa ristretta di quattro nomi della redazione anticipata ieri, Chiara Cazzaniga, Francesco Paolo Del Re, Veronica Briganti e Raffaella Griggi, il direttore dell’approfondimento Rai Paolo Corsini sembra aver optato per quest’ultima. L’indiscrezione è stata data, stamattina, da Today.

Raffaella Griggi si appresta quindi a raccogliere il timone del programma di punta del prime time Rai3, che ripartirà a settembre.

Genovese, nata nel 1973, Griggi è da anni nella squadra di Chi L’ha Visto?, una tra le più esperte giornaliste Rai di cronaca nera e tra i pilastri del programma. Dopp un percorso di studi in giurisprudenza, è approdata al mondo del giornalismo nel 2001, nell’emittente locale genovese Telenord per la quale seguì il G8. Da lì il passaggio alla carta stampata (Il Lavoro di Genova e l’edizione locale de La Repubblica). Nel 2008 il suo trasferimento a Roma e nel mondo della TV, con una sostituzione a Sky TG24, una a LA7 e TGCom (oltre a una collaborazione con Il Messaggero). Poi l’ingresso in Rai: sei anni tra Unomattina e La Vita in Diretta, e infine il passaggio nella squadra dalla Sciarelli.

Seppur priva di esperienze di conduzione, Griggi garantisce senza dubbio continuità e grande conoscenza della macchina editoriale e produttiva di Chi l’ha Visto?, oltre che essere un volto conosciuto e apprezzato dal pubblico della trasmissione.