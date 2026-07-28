Un super Temptation Island oscura Il Giovane Montalbano. Scotti cancella Liorni

Sicura la vittoria di ‘Temptation Island’ in prima serata, con la prima delle tre puntate consecutive finali, lunedì 27 luglio Rai1 si è difesa con la seconda puntata in replica (‘Capodanno’) de ‘Il giovane Montalbano’.

Nel resto dell’offerta era presente anche una quota di approfondimento con ‘Filorosso’ live su Rai3, ‘Zona Bianca’ su Rete4 e la replica di ‘Lenin cronaca di un mistero’ con Ezio Mauro su La7. Il film su Italia 1 ‘I predoni’ e la serie su Rai 2 ‘Ritorno in Paradiso’ completavano il quadro. Alle 10 Auditel ha messo in fila così le principali proposte.

Temptation Island da record, con Diamante che vuole sposare Bernadette e nuovi falò

Su Canale 5 la settima puntata di ‘Temptation Island’ è stata caratterizzate dalla domanda di matrimonio con anello di Diamante a Bernadette e la rottura di Cristian e Soraya. Lo show condotto con partecipazione emotiva da Filippo Bisciglia ha riscosso 4,390 milioni di spettatori con uno share del 34%.

Su Rai1 la seconda replica della fiction ‘Il Giovane Montalbano’, con Michele Riondino nei panni del commissario all’inizio della propria carriera a Vigata, ha avuto 2,020 milioni di spettatori e 14,3% di share.

Su Italia1 il film ‘I Predoni’ con Bruce Willi e Christopher Meloni tra i protagonisti ha conseguito 776mila spettatori e 5,1%.

Su Rai2 il telefilm ‘Ritorno in Paradiso’, ha conseguito 550mila spettatori e 3,7% di share.

Approfondimenti: Brindisi batte Mauro in replica e Monteleone

Su Rete4 ‘Zona Bianca’ con Giuseppe Brindisi alla conduzione (NO TAV, la proposta di legge “anti-maranza”, gli ultimi sviluppi del caso Garlasco nel menù) ha prodotto580mila spettatori e 4,9% di share.

Su La7 la replica di ‘Lenin, cronaca di un mistero’, con Ezio Mauro a raccontare la vita del protagonista della rivoluzione russa, ha riscosso 492mila spettatori e 3,1% di share.

Su Rai3 la nuova puntata di ‘Filorosso’, con Antonino Monteleone e Adele Grossi alla conduzione e tra gli ospiti Carlo Calenda, Antonio Polito, Annalisa Chirico, Luca Parmitano, Galeazzo Bignami, Marta Collot, Dario Nardella, Gabriele Bordoni ma anche Francesco De Rensis e il caso Garlasco è arrivata a 417mila spettatori e 3,1%.

Sul Nove la puntata di ‘Little Big Italy’ ambientata a Bangkok ha avuto 324mila spettatori e 2,1% di share. Inoltre, su Tv8 ‘Karate Kid’, con Ralph Macchio, ha avuto 298mila spettatori e 2,1% di share.

In access Scotti doppia Liorni

Su Rai1 ‘L’Eredità Summer’ con Marco Liorni che continua a sostituire ‘Affari Tuoi’ con un’edizione più leggera del suo gioco ma con un trend calante, ha conseguito 2.599.000 spettatori e 15,8%. Su Canale 5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 3.593.000 spettatori e 23,3%, ‘La Ruota della Fortuna’ a 4.649.000 spettatori e 28,2%.