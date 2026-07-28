Caos Nazionale: la Figc, Malago, Pirlo e Maldini sotto il fuoco incrociato delle critiche

Il caso Fonbet affonda la candidatura di Pirlo, Maldini e Leonardo si dimettono dopo 17 giorni. Una rassegna delle critiche piovute su tutti i protagonisti della crisi che ha travolto il calcio italiano.

Sedici giorni. È durato appena sedici giorni il progetto di rilancio della Nazionale italiana affidato da Giovanni Malagò a Paolo Maldini e Leonardo, naufragato lunedì 27 luglio con le dimissioni della coppia dopo il veto del presidente della Figc sulla candidatura di Andrea Pirlo a commissario tecnico.

Una crisi che ha messo sotto processo mediatico e politico l’intero vertice del calcio italiano, con critiche arrivate da ogni direzione: dal mondo politico a quello sportivo, dai tifosi agli osservatori internazionali.

Il Consiglio Federale in programma proprio oggi, martedì 28 luglio, dovrà indicare la via d’uscita da un pasticcio che rischia di lasciare il segno.

Il pomo della discordia: Pirlo e il contratto con Fonbet

Dopo il ‘no’ di Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, Maldini e Leonardo avevano puntato tutto su Andrea Pirlo, ex compagno di Maldini al Milan, oggi allenatore dello United Fc di Dubai.

L’accordo sembrava ormai definito quando è esploso il caso legato al ruolo di Pirlo come global ambassador di Fonbet, il principale bookmaker russo, legato al presidente del suo club, il magnate Sergey Lomakin (Repubblica).



A riaccendere la polemica ha contribuito anche la partecipazione di Pirlo, lo scorso maggio, al Football Day organizzato da Fonbet a Mosca, coincisa con un massiccio attacco missilistico russo su Kiev: un episodio che aveva già suscitato la reazione dello skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych (“è triste vedere le leggende dell’infanzia trasformarsi in falliti morali per i quali nulla è più prezioso dei rubli russi. Vergogna”) e le critiche dell’ex compagno di squadra Andriy Shevchenko, oggi presidente della federcalcio ucraina, che si era detto “ferito” dalla scelta dell’amico.



Sul piano tecnico, poi, la candidatura di Pirlo non ha mai convinto fino in fondo: il suo curriculum da allenatore, segnato dalle esperienze non esaltanti a Juventus, Fatih Karagümrük e Sampdoria, è apparso a molti come l’opposto della sua storia da calciatore, tanto da spingere diversi commentatori a paragoni impietosi con le scelte “rassicuranti” fatte da Germania (Klopp) e Francia (Zidane).

La bufera politica: un fronte bipartisan contro Pirlo

Il nodo Fonbet ha acceso una polemica politica trasversale, raro esempio di convergenza tra schieramenti opposti. Carlo Calenda, leader di Azione, è stato tra i più netti: “Chi fa o ha fatto propaganda per la Russia dopo il 2022 non dovrebbe ricoprire cariche nazionali” (Corriere della Sera). Sulla stessa linea Pina Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo: “Non interessa se Pirlo sia filorusso o meno. Conta ciò che ha scelto di fare: prestare, liberamente e ripetutamente, il proprio prestigio a un’operazione di

normalizzazione del regime di Putin”.

Dal Partito democratico, Mauro Berruto, responsabile Sport della segreteria dem ed ex ct della nazionale di volley, ha dichiarato: “Io e il Pd non saremo mai su nessun compromesso che preveda l’utilizzo della forma delle scommesse sportive o della loro pubblicità. Il fatto che sia russo è un’aggravante”.

Anche Benedetto Della Vedova (+Europa) si è augurato una rescissione immediata del contratto con Fonbet, mentre il presidente del Senato Ignazio La Russa ha scelto la via dell’ironia tagliente: “Stimo Malagò, Leonardo e Maldini ma dico ‘che Dio ce la mandi buona’… come allenatore è un salto nel buio. Dopo il ballon d’essai mediatico di Guardiola non vorrei che la montagna avesse partorito un topolino, il topolino Pirlo”.



Non sono mancate voci di segno opposto. Il generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ha difeso Pirlo: “Non vedo una questione etica: la sponsorizzazione non deve interessare a nessuno, cultura, arte e sport devono restare fuori da politica e relazioni internazionali”.



Il Movimento 5 Stelle si è schierato apertamente dalla parte di Pirlo: il capogruppo alla Camera Riccardo Ricciardi ha attaccato l’esecutivo con un paragone tagliente: “Siamo il paese in cui una persona non può fare il commissario tecnico della Nazionale se ha un contratto con una società russa, ma in cui un ex lobbista delle armi può fare il ministro della difesa”. Sulla stessa linea l’europarlamentare Carolina Morace, che ha parlato di “vicenda surreale” chiedendosi “dov’è la coerenza?”.

Anche il senatore dem Filippo Sensi, pur critico su Pirlo, ha notato con una punta polemica come “i primi galli a cantare e a

dolersi per la sfumata indicazione a commissario tecnico, guarda caso, sono tutti esponenti politici molto sensibili alla Russia”.



A complicare ulteriormente il quadro si è aggiunto il Codacons, che ha annunciato un esposto all’Agcom per una presunta violazione del divieto di pubblicità sulle scommesse, minacciando ricorso al Tar del Lazio in caso di nomina ufficiale di Pirlo.

Malagò nel mirino: gestione confusa e scontro con Abodi

Se Pirlo è stato il bersaglio principale delle critiche politiche, Malagò non ne è uscito indenne sul piano della gestione. Il neopresidente della Figc, eletto il 22 giugno con il 68,58% dei voti contro Giancarlo Abete, è finito sotto accusa per aver gestito il dossier ct con tempi e modalità giudicati incoerenti: prima il corteggiamento pubblico di Guardiola, “un azzardo” secondo le parole dello stesso ministro dello Sport Andrea Abodi, “non avendo la certezza di un sì”; poi il repentino dietrofront su Pirlo, arrivato dopo che l’affare sembrava ormai in dirittura d’arrivo.



Lo scontro più acceso è stato proprio con Abodi. Dopo il passo indietro di Pirlo, il ministro ha attaccato: “La sua rinuncia alla panchina dell’Italia si commenta da sola… non si è manifestata né una comunione di intenti né la giusta tempestività. Adesso dobbiamo recuperare una brutta figura”.

Malagò ha replicato senza indugi: “Bisogna vedere chi l’ha fatta [la brutta figura]”, lasciando intendere che le responsabilità fossero da attribuire più a Maldini che a se stesso .

Il botta e risposta è proseguito in serata, con Abodi che ha rincarato paragonando ironicamente Malagò a Gigi Proietti, in un evidente riferimento al celebre monologo del Cavaliere Nero.



Diversi commentatori sportivi hanno definito l’intera vicenda un “clamoroso autogol” della Federazione, sottolineando come Malagò avesse “bruciato oltre trenta giorni di lavoro” incartandosi su una scelta mai realmente condivisa con i suoi due uomini di fiducia.

Un editoriale del quotidiano Il Nordest ha riconosciuto senza mezzi termini che Malagò “ha sbagliato, e anche pesantemente” nello scegliere Maldini e Leonardo “senza sapere con chi avesse a che fare”, pur bollando come “stucchevole” l’accanimento di Abodi nei suoi confronti, in quello che viene descritto come un dissidio di lunga data tra i due, legato anche alla mancata elezione di Abodi alla presidenza Figc anni fa e al ruolo, mai ottenuto, di amministratore delegato delle Olimpiadi di Milano-Cortina.



Non è la prima grana istituzionale per Malagò: già a giugno il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni era stato chiamato a esprimersi su una presunta ineleggibilità del neopresidente per “pantouflage”, dopo un’interrogazione parlamentare sollecitata proprio da Abodi (il Collegio si è dichiarato incompetente, rimandando la questione a eventuali ricorsi).

E il suo insediamento era già stato segnato da polemiche per un’intervista a Repubblica in cui criticava la gestione economica di grandi presidenti come Moratti, Berlusconi e Agnelli, scatenando la reazione piccata di tifosi e addetti ai lavori.

Maldini e Leonardo: dimissioni dopo appena 17 giorni

Se Malagò è accusato di indecisione, Maldini e Leonardo sono finiti sotto accusa per l’opposto: aver forzato la mano su un nome divisivo come Pirlo, nonostante i pieni poteri tecnici concessi dal presidente.

Sui social è comparso l’hashtag #Maldiniout, con tifosi che hanno parlato apertamente di “follia” per la scelta (TifosiAmo).



La rottura si è consumata lunedì 27 luglio, quando Maldini e Leonardo hanno comunicato ufficialmente a Malagò le proprie dimissioni da direttore tecnico e advisor della Nazionale, appena sedici-diciassette giorni dopo il loro insediamento, avvenuto l’11 luglio.

Secondo fonti giornalistiche, Maldini avrebbe vissuto come un vero e proprio tradimento la bocciatura di Pirlo da parte di Malagò, dopo aver ricevuto “carta bianca” sulla parte tecnica; un video conference tra le parti, tenutasi proprio per ricucire lo strappo, non ha sortito l’effetto sperato.



Un editoriale del quotidiano Il Nordest ha parlato apertamente di “protervia scambiata per autonomia” da parte del duo, ricordando anche un precedente screzio di Maldini con la dirigenza del Fenerbahçe, ancor prima di essere assunto come consulente in quel club. Alla vicenda si è aggiunto un ulteriore elemento di imbarazzo istituzionale: sia il figlio di Maldini sia quello di Pirlo lavorano come collaboratori (non iscritti all’albo) in agenzie di procuratori sportivi, una situazione che alcuni osservatori hanno definito quantomeno “di opportunità”, richiamando il precedente di Marcello Lippi, che non poté tornare in Nazionale come direttore tecnico proprio per l’attività di procuratore del figlio.

La difesa di Pirlo

Di fronte alla bufera, lo stesso Pirlo ha affidato ai social la propria versione dei fatti, definendo “strumentali” gli attacchi ricevuti: “La collaborazione professionale oggetto delle recenti polemiche nasce nell’ambito del mio percorso lavorativo negli Emirati Arabi Uniti ed è esclusivamente di natura commerciale e sportiva. Attribuire a tale collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso e che non mi appartengono”.

Lunedì sera l’ex centrocampista ha ufficializzato il proprio passo indietro, aggiungendo al post pubblicato su Instagram la conferma di non essere più candidato alla panchina azzurra .

Cosa succede ora

Con Pirlo fuori dai giochi e Maldini e Leonardo dimissionari, la Federazione è tornata sostanzialmente al punto di partenza. Secondo le principali fonti giornalistiche, il nuovo ct dovrebbe essere scelto tra Antonio Conte, favorito dei club di Serie A, e Roberto Mancini, amico personale di Malagò, con Giorgio Chiellini in pole per il ruolo di nuovo direttore tecnico.

Il Consiglio Federale dovrebbe sciogliere le riserve, in quella che è ormai una “telenovela azzurra” dagli sviluppi imprevedibili.



Resta il dato politico più rilevante di questa vicenda: raramente una scelta tecnica come quella di un commissario tecnico ha scatenato una polemica così ampia e trasversale, capace di coinvolgere il presidente del Senato, leader di partito, europarlamentari e persino un ex calciatore ucraino, trasformando una questione sportiva in un caso di rilevanza geopolitica legato ai rapporti tra Italia e Russia in tempo di guerra in Ucraina. (Questa rassegna è stata realizzata con il supporto dell’Ai).

In apertura: Giovanni Malagò, Andre Pirlo e Paolo Maldini (collage con foto Ansa)