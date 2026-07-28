Elle Italia e BNL BNP Paribas lanciano Women in Venice

Elle Italia, magazine di moda, lifestyle e attualità edito da Hearst Italia, rafforza la propria presenza alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con il lancio di ELLE BNP Paribas Women in Venice, nuovo appuntamento dedicato alla valorizzazione del talento femminile nel cinema.

L’iniziativa, realizzata insieme a BNL BNP Paribas, debutterà il 3 settembre in occasione dell’83ª edizione della rassegna veneziana e punta a celebrare le professioniste che, con il proprio lavoro, contribuiscono a dare forma alla settima arte.

Sette premi per raccontare tutte le professioni del cinema

Il format italiano si ispira allo storico Elle Women in Hollywood. I riconoscimenti saranno assegnati dalla redazione di Elle Italia e interesseranno sette categorie: Empowerment, Director, Italian Actress, Costume Designer, Screenwriter, Director of Music e Director of Photography.

Le vincitrici saranno protagoniste di una serata dedicata allo sguardo femminile nel cinema e alla capacità di trasformare storie e idee in immagini.

L’evento prenderà il via con un cocktail di benvenuto riservato a 160 ospiti nel Giardino Fortuny per poi proseguire con una cena di gala e la cerimonia di premiazione negli spazi di Oficine 800.

Nel corso della serata Elle racconterà le storie delle premiate insieme ai protagonisti del settore, agli ospiti e ai partner del progetto, nella cornice della città che da oltre ottant’anni ospita il più importante festival cinematografico italiano.

I partner dell’iniziativa

L’evento vede BNL BNP Paribas nel ruolo di title partner. Main partner sono Crivelli e Casamorati, mentre Franciacorta e Rustichella d’Abruzzo partecipano come partner food & beverage. Supporto all’iniziativa anche da Enrico Bartolini, La Fenice Catering, Fortuny e Atomic Production.