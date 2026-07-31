Rai, il caso Ranucci in Cda. L’ad Rossi: non impatti sulla fiducia nell’azienda

Pur non all’ordine del giorno, la vicenda che coinvolge il conduttore di Report è stata tra i primi nodi affrontati dal board, con l’intervento dell’ad sull’iter che sta seguendo l’azienda.

Tra gli altri temi, l’offerta radio e la presentazione del piano per Rai Parlamento, con la scelta di cinque vice da parte della neo direttrice De Martino, che ha innescato le proteste dell’Usigrai

Non era all’ordine del giorno, ma il caso Ranucci è stato in parte protagonista dell’ultima riunione del Cda Rai prima della pausa estiva. In apertura di seduta, l’ad Giampaolo Rossi ha riferito al board che sono in ancora corso le verifiche della Commissione per il Codice Etico su quanto emerso dalle indagini che hanno spinto la procura di Roma a indagare Valter Lavitola per l’attentato al giornalista dello scorso ottobre.

L’attività istruttoria, ha spiegato, va avanti “in piena autonomia”, per “accertare con rigore ogni elemento utile ad evitare che questa vicenda possa impattare negativamente nella fiducia dei cittadini nel servizio pubblico”. Con approfondimenti avviati “nel rispetto delle procedure interne e dei principi di correttezza, imparzialità e tutela dell’azienda”.

A quanto si apprende, la Rai ha chiesto alla procura di Roma la necessaria autorizzazione per avviare anche una procedura di Audit sul caso e sta aspettando una risposta.

La linea del vertice aziendale resta comunque improntata alla massima cautela: la Commissione consegnerà le sue conclusioni all’Ad che valuterà poi di conseguenza.

I temi sul tavolo del Cda

All’ordine del giorno anche la nuova offerta radiofonica. Dopo le polemiche sulla cancellazione del programma di Pietrangelo Buttafuoco, Lupus in fabula che – è stato spiegato – era stata già decisa prima del caso Biennale e dello scontro con il governo per la partecipazione della Russia, sono allo studio diverse ipotesi per prenderne il posto.

Per il ritorno di Fiorello – segnala Ansa – sono in corso trattative serrate: si spera di annunciarlo ufficialmente il 10 settembre.

Alla guida di Caterpillar tornerà Filippo Solibello che succederà a Massimo Cirri, mentre Sara Zambotti avrà un programma da Milano su Radio3. Ci sarebbe un nuovo spazio al mattino anche per Claudia Conte, la giornalista che aveva parlato di una sua relazione con il titolare del Viminale.



Tra i punti, anche il nuovo piano editoriale di Rai Parlamento tracciato dalla neo direttrice Francesca De Martino, che avrà una squadra di cinque vice: due conferme, Annamaria Baccarelli e Susanna Petruni, e tre new entry, Virginia Lozito, Pilar Ottoz e Francesco Palese.

Scelte che hanno innescato la reazione critica dell’UsigRai. “La Rai cala la maschera e certifica la stretta connessione fra azienda e un sedicente sindacato tenuto a battesimo dai dirigenti aziendali. Ma quello che è più grave è consentire che i vertici della testata sull’informazione istituzionale e politica del servizio pubblico siano scelti senza alcun percorso professionale riconoscibile dentro e fuori la Rai”, la protesta del sindacato. E anche il consigliere Roberto Natale punta il dito contro scelte che fanno “fare un poderoso salto in alto alle tre persone promosse, nello sconcerto di una redazione che vede disconosciuti percorsi di carriera interni e consolidati, legittime aspettative, lunghi anni di esperienza sul campo”.

Tra gli altri passaggi, la relazione semestrale della Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, Avv. Stefania Pennarola, che è stata altresì confermata nell’incarico e la designazione dei rappresentanti Rai (Marco Caputo, Roberta Lucca e Daniele Rascio) nel Consiglio di Amministrazione di Player Editori Radio S.r.l”.

Il Cda “ha anche approvato il documento strategico sulla ‘Politica della cybersicurezza e linee guida strategiche e di indirizzo per la gestione del rischio cyber’ in coerenza con il quadro normativo di riferimento. In merito all’attuazione del Piano Industriale i consiglieri sono stati aggiornati sulle linee operative del Piano Immobiliare e hanno audito l’Amministratore Delegato di Rai Way ingegnere Roberto Cecatto.”.

“Da ultimo, nelle sue comunicazioni l’amministratore delegato ha formulato le congratulazioni alla direttrice Silvia Calandrelli per la nomina a presidente della Fondazione Accademia del Cinema italiano – Premi David di Donatello”.



