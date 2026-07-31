Giuseppe Inchingolo, vice direttore generale Corporate di Fs

Con l’insediamento del nuovo amministratore delegato e direttore generale Giampiero Strisciuglio, parte il riassetto organizzativo del gruppo Fs.

Dal prossimo settembre Giuseppe Inchingolo assume la carica di vice direttore generale di Gruppo, alla guida dell’area Corporate e Funzioni Centrali, occupandosi di relazioni istituzionali, affari regolatori, comunicazione eterna ed esterna, HR, Legal e sostenibilità.



Giornalista e comunicatore, Inchingolo è entrato in Fs nel gennaio del 2024 ricoprendo da luglio il ruolo di Chief Corporate Affairs e Communication Officer a cui da novembre dello stesso anno ha assommato anche la strategia in materia di sostenibilità.

In precedenza ha ricoperto incarichi istituzionali per il Comune di Napoli, la Regione Puglia e il Ministero della Giustizia e partecipato, con diversi ruoli, ad attività digitali per BF SpA, ANM, Cassa Forense, Luiss.

Ha fondato ed è stato ceo della società di comunicazione e relazioni esterne Artsmedia.

In apertura: Giuseppe Inchingolo (foto Imago Economica)