Italo Bocchino nuovo consigliere per la comunicazione del presidente della Regione Lazio, Rocca

Italo Bocchino diventerà il nuovo consigliere politico per la comunicazione del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Lo ha confermato lo stesso governatore a margine della conferenza stampa di presentazione sui nuovi bandi regionali per la sicurezza precisando che si tratta di un incarico svolto a titolo gratuito.

“Con Italo c’è un rapporto di conoscenza e stima che dura da anni, mi darà una mano – ha detto Rocca ripreso da Adnkronos – E’ una persona esperta in comunicazione e strategia. Guardando la modalità con cui si sta muovendo l’opposizione diventa necessario pianificare una strategia”.

“Se avete seguito il Consiglio straordinario sulla Sanità – continua Rocca – ci sono stati momenti surreali in cui sembrava che tutto quello che stava avvenendo era merito loro, anche addirittura la parifica di bilancio. La Corte dei Conti racconta due mondi completamente diversi sulla parifica nell’anno 2022 e sulle nostre parifiche, prima c’erano continue segnalazioni, oggi è la prima parifica nella storia della Regione Lazio, da quando esiste questo strumento, senza riserve. Il presidente della Corte dei Conti lo ha definito risultato storico. Però sembra essere diventato un merito loro. Non venendo dal mondo della politica mi trovo spiazzato perchè sono abituato a ragionare su numeri e su fatti con la consapevolezza che posso commettere errori. Non ho questa abilità di strumentalizzare le cose – conclude – quindi qualcuno che mi aiuti a decodifcare e intercettare questi pericoli per essere pronto a rispondere in maniera corretta è un elemento di aiuto, sono orgoglioso che abbia accettato”.