Racconto di una notte batte Noos, brillano poco gli ori dei tuffi

Ancora la sfida tra Alberto Angela, su Rai1 con ‘Noos’, e la soap turca ‘Racconto di una notte’ su Canale 5 è stato il focus della serata tv di domenica 2 agosto. Fermi tanti sport, su Rai 2 sono andati in onda gli Europei di sport acquatici da Parigi, che hanno portato in casa azzurra due ori nei tuffi, su Rai3 una puntata di ‘Che ci faccio io qui’.

Lato Cologno, Rete 4 ha riproposto il film cult ‘Troy’ e Italia 1 ‘Le Iene presentano: Il verdetto’. Su La7, infine, andata in onda la pellicola vintage ‘Intrigo a Stoccolma’. Ma vediamo come il lancio delle 10 del mattino di Auditel ha messo in fila le principali proposte.

Angela ancora sconfitto dai turchi

Su Canale 5 la soap turca ‘Racconto di una notte’, con Burcu Yazgi Coskun e Burak Denizha avuto 1,779 milioni di spettatori e 17,5% di share.

Su Rai 1 ‘Noos – L’avventura della conoscenza’, con Alberto Angela alla conduzione e tra i temi la paura, ma anche il successo di Checco Zalone con Buen Camino come promotore dell’urologia, ha riscosso 1,340 milioni di spettatori e 12,2% di share.

Su Italia 1 la puntata di ‘Le Iene presentano: Il Verdetto’ (Nina Palmieri ha ripercorso alcune delle più importanti storie di cronaca italiana) ha conseguito 799mila spettatori e 8,2% di share dopo la presentazione a 487mila e 3,6%.

Su Rai 2 gli Europei di sport acquatici da Parigi, che hanno portato in casa azzurra due ori con Chiara Pellacani nel singolo da un metro e nel sincro con Matteo Santoro nei tuffi, hanno avuto 806 mila spettatori e 6,1% di share.

Su Rete4 il ritorno dell’epico ‘Troy’, con Brad Pitt, Eric Bana e Orlando Bloom nel cast ha prodotto 653mila spettatori e 6,4% di share.

Su Rai3 la puntata di ‘Che ci faccio io qui’, con Domenico Iannaccone al racconto di storie particolarissime, ha avuto 560mila spettatori e 4,8% di share.

Su La7 la pellicola vintage ‘Intrigo a Stoccolma con Paul Newman nel cast, ha avuto 384mila spettatori e 3,4% di share. Sul Nove lo spettacolo ‘Potevo rimanere offeso’, con Aldo, Giovanni e Giacomo, ha conquistato 377mila spettatori e 3,4% di share. Inoltre su Tv8 ‘Napoli Cento’ ha raccolto 179mila spettatori e 1% di share.

In access prime time stravince Scotti

Su Rai1 ‘L’Eredità Summer’ a 2.109.000 spettatori e 16,2%. Su Canale 5 ‘Gira La Ruota della Fortuna’ a 2.913.000 spettatori e 23%, ‘La Ruota della Fortuna’ a 3.720.000 spettatori pari al 28,2%.