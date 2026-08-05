Il Secolo XIX lancia nuovi sito e app e punta sul rapporto con i lettori: accesso gratuito fino al 30 settembre

Per celebrare i 140 anni del giornale, il nuovo sito sarà accessibile gratuitamente fino al 30 settembre 2026 a tutti gli utenti che si registreranno.

Il Secolo XIX inaugura una nuova fase della propria evoluzione digitale con il lancio del nuovo sito ilsecoloxix.it e della nuova app. Il progetto rappresenta un profondo rinnovamento dell’esperienza editoriale, trasformando il quotidiano in un ecosistema digitale all-news costruito attorno alle esigenze dei lettori e delle comunità liguri.

L’iniziativa costituisce uno dei principali investimenti nella trasformazione digitale della storica testata e si inserisce nella strategia di sviluppo di Blue Media, la media company del Gruppo MSC dedicata alle attività editoriali e informative.

Da sempre punto di riferimento per l’informazione in Liguria, Il Secolo XIX ha progettato il nuovo ecosistema digitale partendo dal forte legame con il territorio. La piattaforma mette al centro le esigenze informative dei cittadini, introducendo un elevato livello di personalizzazione. Per la prima volta ciascuna provincia dispone di una homepage dedicata, con notizie, cronaca ed eventi selezionati in base al territorio di riferimento. Le edizioni locali di Genova, Savona, Levante, Imperia e La Spezia convivono con canali verticali dedicati a Genoa, Sampdoria, blue economy, cultura, salute, animali e tecnologia. L’informazione locale si integra con le principali notizie nazionali e internazionali, offrendo una panoramica completa dell’attualità senza perdere la centralità della Liguria.

L’intera esperienza di navigazione è stata sviluppata secondo una logica mobile-first. Oltre il 95% dei lettori consulta oggi l’edizione digitale da smartphone e, per questo, il sito è stato completamente riprogettato con una grafica ottimizzata per la lettura verticale. Il nuovo design rende più semplice e intuitiva la fruizione dei contenuti, valorizzando articoli, video, fotogallery, approfondimenti, guide al territorio e rubriche. La homepage evidenzia immediatamente le notizie in aggiornamento attraverso la sezione “Ultima ora” e mette in risalto i principali argomenti del momento grazie ai topic dedicati.

La nuova piattaforma è stata progettata per seguire le notizie in tempo reale, mentre la nuova app offre notifiche push, contenuti personalizzabili in base alla città e agli interessi dell’utente, dirette video, reportage, interviste e podcast. Il piano editoriale prevede inoltre un progressivo arricchimento dell’offerta con nuovi formati, podcast di approfondimento e rubriche video dedicate ai quartieri di Genova e alle province liguri, con l’obiettivo di raccontare sempre più da vicino persone, realtà ed eccellenze del territorio.

Anche il rapporto con i lettori si evolve. Ogni articolo è associato alla firma e al volto del giornalista, attraverso una pagina personale che raccoglie competenze e archivio dei contenuti pubblicati. Debutta inoltre il pulsante “Inviaci una segnalazione”, che permette ai cittadini di dialogare direttamente con la redazione, favorendo la partecipazione e il citizen journalism. Sito e app si inseriscono in un ecosistema di touchpoint che distribuisce i contenuti del Secolo XIX anche attraverso i principali social network, mantenendo al centro un’informazione indipendente, certificata e autorevole.

Cambia infine anche il modello di accesso ai contenuti. Gli utenti registrati potranno consultare gratuitamente i contenuti Basic, mentre approfondimenti, reportage, longform e produzioni esclusive saranno disponibili nell’offerta Premium riservata agli abbonati. Un modello pensato per valorizzare il giornalismo di qualità e rafforzare il rapporto tra la testata e la propria comunità di lettori.

Per celebrare i 140 anni del giornale, l’editore offrirà fino al 30 settembre 2026 l’accesso gratuito ai contenuti del nuovo sito a tutti gli utenti che completeranno la registrazione.