Vola Rai2 con l’Atletica e l’Italia che batte gli inglesi. D’oro anche il nuoto

Il ricordo di Pippo Baudo su Rai1 alle prese con una puntata di ‘Racconto di una notte’ su Canale 5, gli Europei di Atletica da Birmingham su Rai2, con l’Italia regina del medagliere con l’ultima giornata di gare, con le vittorie di Larissa Iapichino e della 4 per 400 azzurra in primo piano.

Lo sport è stato protagonista anche nel day time, con gli Azzurri del nuoto e una grande Simona Quadarella che al pomeriggio sempre su Rai2 hanno avuto 1.490.000 spettatori con il 13,7%, mentre su Italia1 la partita di Coppa Italia – Genoa-Ascoli è arrivata a 388.000 spettatori ed il 3,5%.

E’ stato questa la proposta di base domenica 16 agosto.

Chi cercava alternative poteva sintonizzarsi – in prime time lato Rai – su Domenico Iannaccone in replica su Rai3 (‘Che ci faccio io qui’). Lato Cologno, Rete4 ha programmato il titolo cult di Carlo Verdone ‘Viaggi di Nozze’, mentre Italia 1 ha scelto ancora la Coppa Italia con ‘Lazio-Mantova’. Un’altra pellicola storica, ‘Il Sorpasso’ su La7, completava l’offerta di base.

Ma vediamo con il lancio delle 10 di Auditel ha messo in fila le principali proposte.

L’Atletica fa il botto in prima serata, Rai2 all’11,25% nell’intera giornata

Su Rai2 gli Europei di Atletica hanno avuto 2.417.000 spettatori ed il 18,4%.

Su Canale 5 la soap turca ‘Racconto di una notte’ è arrivata a 1,6 milioni di spettatori ed il 13,7% di share.

Su Rai1 ‘Stasera… Pippo Baudo’ – ad un anno dalla morte dello straordinario conduttore catanese – ha prodotto 1,169 milioni di spettatori con l’11%.

Su Italia 1 ‘Lazio-Mantona’ di Coppa Italia, vinta a sorpresa dagli ospiti, ha conseguito a 769mila e 6%.

Carlo Verdone (foto Ansa)

Su Rete4 l’ennesimo passaggio di ‘Viaggio di Nozze, a quota 567mila e 4,7%. Su Rai3 la replica di ‘Che ci faccio io qui’ ha conseguito 394mila spettatori con il 3,1%. Su Tv8 ‘Italia’s got talent’ 394 mila e 3,1%. Sul Nove ‘la Corrida’ a 227mila spettatori e 1,9% di share con la prima parte e 266.000 spettatori con il 4,3% nella seconda parte Su La7 il vintage ‘Il Sorpasso’ è arrivato a 273mila spettatori e 2,2%.

In Acces

Su Rai1 ‘Eredità Summer’ ha ottenuto 2.017.000 spettatori e il 14,7%. Su Canale5 ‘Gira la Ruota’ ha riscosso 2.900.000 spettatori ed il 22%, mentre ‘La Ruota della fortuna’ ha conseguito 3.553.000 spettatori ed il 23,7%.