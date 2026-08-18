Le parole più consultate nel 2026: podio a femminicidio, maranza e fake news

Femminicidio è la parola più consultata sul portale Treccani dall’inizio del 2026. Al secondo posto si trova maranza, seguito da fake news. La classifica comprende dieci parole ormai entrate nei dizionari della lingua italiana e diventate di uso comune nel linguaggio quotidiano, nell’informazione e nella cronaca.

Femminicidio, la parola più cercata

Femminicidio occupa il primo posto tra le parole più consultate sul portale treccani.it dall’inizio dell’anno. Il termine, registrato inizialmente tra i neologismi e successivamente inserito nel vocabolario Treccani, era stato scelto dall’Istituto come parola dell’anno nel 2023 per la sua rilevanza socioculturale.

Maranza al secondo posto

Al secondo posto c’è maranza. Il termine, utilizzato negli anni Ottanta e Novanta del Novecento per indicare soprattutto un abitante delle periferie urbane considerato zotico o rozzo, ha ampliato nel tempo il proprio significato. Oggi indica un giovane appartenente a gruppi di strada chiassosi e riconoscibili per l’abbigliamento vistoso, il linguaggio e i modi volgari.

Fake news sul podio

Il terzo posto è occupato da fake news, espressione ormai stabilmente entrata nell’uso comune grazie soprattutto alla diffusione di internet e dei social media. Treccani la definisce come l’espressione utilizzata per indicare notizie false diffuse intenzionalmente online e fatte circolare rapidamente.

Overtourism, influencer e smart working

Al quarto posto della classifica c’è overtourism, passato dal lessico specialistico a quello giornalistico, politico e istituzionale. Il termine indica il sovraffollamento turistico provocato dalla presenza eccessiva di visitatori in determinati periodi dell’anno, con possibili danni ai monumenti e all’ambiente e disagi per i residenti.

Quinto posto per influencer, parola legata alla nascita delle nuove professioni digitali e utilizzata per indicare un personaggio popolare sui social network capace di influenzare comportamenti, scelte e acquisti del proprio pubblico.

Al sesto posto si trova smart working, espressione che Treccani suggerisce di sostituire con l’italiano “lavoro agile”. Il termine si è diffuso definitivamente durante la pandemia ed è oggi utilizzato per indicare una forma di flessibilità nell’ambito del rapporto di lavoro.

La classifica delle 10 parole più consultate

Femminicidio Maranza Fake news Overtourism Influencer Smart working Follower Rider Meme Selfie

Follower, rider, meme e selfie

Al settimo posto c’è follower, il termine utilizzato per indicare le persone che seguono un influencer sui social network.

Ottavo posto per rider, la persona che effettua consegne a domicilio, soprattutto di piatti pronti, attraverso una bicicletta equipaggiata. Il termine si è affermato rispetto all’equivalente italiano ciclofattorino.

Al nono posto meme, parola coniata nel 1976 dal biologo Richard Dawkins a partire dal greco mímēma. Oggi indica un contenuto, come una foto, un video o un disegno, che si diffonde da una persona all’altra attraverso i social media fino a diventare virale.

Chiude la classifica selfie, l’autoscatto realizzato generalmente con la fotocamera di uno smartphone o di una webcam e spesso condiviso sui social network.