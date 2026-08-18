Giovani e digitale, Guterres: spazi progettati per sfruttarli. E con l’IA tutto è potenziato

Dal segretario Onu un monito a cercare di non anteporre il profitto ai più piccoli e a proteggerli

“Gli spazi digitali in cui bambini e giovani imparano e crescono sono troppo spesso progettati per sfruttarli: costruiti per catturare la loro attenzione e raccogliere i loro dati”. A riportare l’attenzione su un tema ormai avvertito come fortemente problematico – dalla politica e non solo – è il Segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres.

E secondo il portoghese, ad aggiungere ulteriore insicurezze è l’intelligenza artificiale che “ora ha superpotenziato tutto questo”.



Da qui l’eortazione ai governi, al settore tecnologico e agli inserzionisti “a mettere i diritti dei bambini prima del profitto e a proteggerli”.