DAZN presenta le novità della stagione di Serie A 2026/27: nuovi show e contenuti e visione più interattiva

La nuova stagione del grande calcio italiano sta per iniziare. Sabato 22 agosto la Serie A Enilive 2026/27 torna su DAZN con una copertura completa, 380 partite live in esclusiva, nuovi show, contenuti Originals on demand, approfondimenti vodcast e funzionalità interattive. L’app sarà attiva sette giorni su sette, con nuovi format pensati per accompagnare i tifosi durante tutta la settimana e raccontare il campionato anche oltre le partite.

Nel dettaglio:

LA SERIE A È SU DAZN.

Tra le novità della stagione, dalla terza giornata ci sarà “Fantacalcio Night”, il nuovo appuntamento del venerdì sera che apre il weekend di Serie A su DAZN. In diretta ogni venerdì dalle 19:00, il programma sarà dedicato al Fantasy Football con analisi, consigli di formazione e collegamenti in tempo reale con gli esperti di DAZN e Fantacalcio. Alla conduzione Tommaso Turci ed Eleonora Incardona, affiancati dagli opinionisti Dario Marcolin ed Emanuele Giaccherini, presenti a rotazione ogni settimana. La prima parte del programma sarà disponibile anche in modalità gratuita.

Il fine settimana calcistico proseguirà il sabato con “Vamos! Il Sabato della Serie A” condotto da Marco Russo. Il giornalista di DAZN sarà affiancato da Giuseppe Pastore, nuovo ospite fisso della trasmissione, e, di volta in volta, dai talent di DAZN tra cui Ciro Ferrara, Emanuele Giaccherini, Cristian Brocchi, Hernanes, Fabio Bazzani, presenti in studio per analizzare le partite e i protagonisti del weekend.

La domenica sera di DAZN è nel segno di “Fuoriclasse” con Diletta Leotta alla guida del racconto del turno di campionato. Al suo fianco, gli ospiti fissi Andrea Marinozzi e Valon Behrami, e ad arricchire il confronto in studio, anche Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara e Alessandro Matri.

Il turno di campionato si chiude il lunedì con “4-3-2-1”, condotto quest’anno da Barbara Cirillo. La giornalista di DAZN accompagnerà i tifosi nella lettura più tecnica e tattica del campionato insieme ai telecronisti e agli opinionisti della piattaforma, Alessandro Matri e Ciro Ferrara.

Per la nuova stagione di calcio, DAZN ha pensato anche a un nuovo appuntamento infrasettimanale. Da ottobre, la settimana si arricchisce con “UCL – coppia dei campioni”, il nuovo show condotto da Alessio De Giuseppe, dedicato alle squadre di Serie A impegnate nelle Coppe che approfondirà il cammino delle italiane.

Ad arricchire gli show, non mancheranno i collegamenti dal campo con alcuni dei volti più apprezzati di DAZN, tra cui Giorgia Rossi, Tommaso Turci, Marco Russo, Alessio De Giuseppe, Federica Zille e Barbara Cirillo, protagonisti tra conduzione, collegamenti e presenza sui campi di Serie A, insieme alle voci tecniche.

IL MEGLIO DEL CALCIO, OLTRE I NOVANTA MINUTI DI GIOCO.

Su DAZN tornano gli Originals on demand più amati e gli approfondimenti vodcast pensati per far vivere ogni sfumatura della Serie A, anche oltre il fischio finale. Ogni martedì pomeriggio, le nuove puntate di BordoCam a cura di Davide Bernardi porteranno tutti i tifosi nei backstage più infuocato della Serie A. Pronto a tornare anche MySkills, il format originale DAZN in collaborazione con EA SPORTS FC 27: la nuova stagione analizzerà i segreti tecnici, i tiri e le abilità dei grandi protagonisti della Serie A.

Il giovedì appuntamento con “Distinti e Popolari”, il vodcast prodotto da DAZN in collaborazione con Radio 24 e condotto da Michele Dalai e Carlo Genta: un format che parte dal calcio e dallo sport per raccontare storie e fenomeni della società contemporanea, con il contributo di grandi ospiti. La partnership con Radio 24 proseguirà per tutta la nuova stagione di Serie A con “Tutti Convocati”, il programma condotto da Carlo Genta e Pierluigi Pardo, in diretta tutti i giorni anche su DAZN.

Torna anche News Zone by Antenna, programma di informazione quotidiano pensato per affiancare le dirette sportive della piattaforma. Un format informativo, concepito specificamente per un pubblico streaming-first, che propone una panoramica sulle principali notizie italiane e internazionali e aggiornamenti dal mondo dello sport, dello spettacolo e della tecnologia, attraverso pillole informative e format di approfondimento.

Inoltre, i tifosi del grande calcio potranno scoprire storie e documentari da tutto il mondo grazie alla library FIFA+ integrata solo su DAZN, e seguire in diretta su Radio TV Serie A rassegne stampa, approfondimenti e analisi tecniche, ogni giorno, dal mattino alla sera.

ESPERIENZA DI VISIONE SEMPRE PIÙ INTERATTIVA.

Con il fischio d’inizio delle partite, i tifosi potranno accedere alla sezione Statistiche & Risultati per consultare in tempo reale, sul proprio smartphone direttamente su DAZN, gli aggiornamenti che arrivano dai campi, formazioni, prestazioni delle squadre e dei giocatori, e ricevere notifiche personalizzate. Prossimamente, inoltre, per offrire ai fantallenatori un’esperienza sempre più integrata e interattiva, su DAZN sarà possibile seguire in tempo reale anche gli aggiornamenti sui voti di Fantacalcio.

La funzionalità Near Live Clips permetterà di rivivere, con un semplice tap e attraverso brevi filmati verticali, i momenti migliori e le emozioni del match direttamente dal cellulare, per tenersi aggiornati mentre la partita è in corso ma anche dopo il fischio finale, mentre la versione avanzata di FanZone trasformerà la visione delle partite in un’esperienza condivisa. Attraverso la live chat, i quiz, i sondaggi e i nuovi mini-game, i tifosi potranno commentare le partite in tempo reale, condividere le proprie emozioni per l’andamento del match attraverso le nuove reactions e contribuire, con la propria opinione, alle analisi condotte in studio dalla squadra di DAZN. Inoltre, si potrà personalizzare il proprio profilo scegliendo un avatar e commentare in diretta sotto il video che si sta guardando. Sempre disponibile anche Key Moments, la funzione di DAZN, e disponibile sia per eventi in diretta sia per la visione on-demand, che aiuta a individuare i momenti chiave della partita usando la barra di avanzamento. E se non si vogliono spoiler, basta spostare su ON o OFF l’interruttore “Spoilers” visibile sullo schermo in basso a destra.

NON SOLO SERIE A

Il portfolio di competizioni da seguire su DAZN è sempre più ricco. Con la nuova stagione 2026/27, ripartono le principali competizioni europee, tra cui LALIGA EA SPORTS, la FA Cup, la Liga Portugal e la Copa del Rey, oltre alla Serie A Women, punto di riferimento del calcio femminile italiano. Sul fronte multisport, la grande protagonista sarà la pallavolo. DAZN trasmetterà tutta la LVF A1 Fineco, per una visione integrale del massimo campionato italiano, e tutte le partite della Coppa Italia Frecciarossa e Supercoppa Italiana femminile, oltre al meglio della SuperLega Credem Banca. L’offerta comprende anche le principali competizioni europee per club maschili e femminili, con tutte le partite della CEV Champions League, del Mondiale per Club e della Volleyball Nations League, oltre alle migliori sfide della CEV Cup e Challenge Cup e le sfide delle Nazionali con gli Europei 2026 e i prossimi Mondiali 2027. Spazio anche al basket con le Qualificazioni ai Mondiali maschili che si concluderanno nel 2027 e le Qualificazioni ai Mondiali femminili del 2026 con la Nazionale che cercherà di strappare il pass per la competizione. Su DAZN anche il Mondiale di basket maschile, l’evento di punta del basket internazionale che si terrà a Doha, insieme agli Europei di basket femminile. Inoltre, grazie alla partnership con Warner Bros. Discovery, saranno disponibili tutte le grandi competizioni firmate Eurosport, tra cui Roland Garros e Australian Open (esclusive Eurosport), Tour de France, Giro d’Italia, Vuelta, le grandi classiche del ciclismo, gli sport invernali e gli incontri di UFC. Completano l’offerta l’NFL Game Pass, la grande boxe, il meglio del fighting internazionale e molto altro.

