I chatbot conquistano il Congresso americano. Ma le regole restano poco chiare

L’uso dell’intelligenza artificiale si allarga a Capitol Hill per scrivere discorsi, preparare audizioni e smistare la posta. Ma intanto le regole sull’adozione della tecnologia restano lacunose e poco chiare

L’intelligenza artificiale sta conquistando il Congresso americano. A raccontarlo nei giorni scorsi è stato il Washington Post, secondo cui l’uso dei chatbot si sta diffonendo nelle stanze della politica a stelle e strisce molto velocemente, con buona pace dell’assenza di regole chiare che ne disciplinino l’uso.

Seimila licenze Microsoft e non solo

Secondo il giornale, infatti, in tutto il Campidoglio parlamentari e collaboratori ne fanno largo uso per scrivere discorsi e comunicati stampa, smistare la corrispondenza degli elettori, preparare domande per le audizioni congressuali e redigere emendamenti.

Entrambe le Camere hanno autorizzato deputati e personale a far ricorso a chatbot come Copilot, ChatGPT, Gemini e, alla Camera, Claude, per attività ufficiali, con altri strumenti al vaglio. E l’anno scorso la Camera ha acquistato 6.000 licenze di Microsoft Copilot, incoraggiando il personale a utilizzarle.

Il nodo regole

Le interviste a oltre una ventina di persone e l’analisi delle politiche interne di Camera e Senato ottenute dal Wp rivelano che l’istituzione ha lasciato la questione delle ‘regole’ in materia in gran parte irrisolta. Quelle esistenti sono poco comprese e raramente applicate, e di fatto, la gestione dell’uso dell’Ia è lasciata alla discrezione delle centinaia di singoli uffici del Congresso.

Non è chiaro quanti uffici dispongano di politiche interne scritte in materia, e nessuno degli interlocutori del era a conoscenza di casi in cui un collaboratore sia stato formalmente sanzionato dalla Camera o dal Senato per aver violato le regole.

Insomma, mentre i politici discutono su come regolamentare l’Ia per il resto del Paese, è la considerazione del giornale, il Congresso sembra aver già deciso come utilizzerà questa tecnologia: rapidamente, su larga scala e con scarsa supervisione.

