Meeting di Rimini al via. Sabato l’incontro con papa Leone

Un titolo dal sapore dantesco per la 47esima edizione dell’annuale appuntamento di Comunione e Liberazione a Rimini, che si apre il 21 agosto. Al suo cuore la visita del pontefice 44 anni dopo quella di Giovanni Paolo II, ma anche tanta politica presente, tra rappresentanti del governo, delle isituzioni europee e delle autorità locali

Dal 21 al 26 agosto si rinnova negli spazi della Fiera di Rimini l’annuale appuntamento del Meeting di Comunione e Liberazione.

‘L’amor che move il sole e l’altre stelle’ il titolo dell’edizione 2026, con la citazione del verso che chiude il Paradiso e l’intera Divina Commedia che farà da sfondo a una fitta agenda di eventi e appuntamenti che culmineranno con l’incontro con Papa Leone XIV, sabato 22 agosto. Prima di Prevost, l’ultimo pontefice a presenziare alla kermesse era stato Giovanni Paolo II, 44 anni fa.

Tanta politica, locale, nazionale ed europea

Tra panel dedicati alla pace “disarmata e disarmante” – più volte evocata dallo stesso Prevost -, incontri sulla formazione dei giovani, sull’intelligenza artificiale, – come da tradizione – ci sarà anche spazio per un confronto con la politica.



Non ci sarà la premier Giorgia Meloni, presente lo scorso anno, né i leader dell’opposizione come Elly Schlein o Giuseppe Conte. Tra gli ospiti confermati i vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani, E ancora la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto.

Tra i ministri: Andrea Abodi, Alessandro Giuli, Francesco Lollobrigida, Gilberto Pichetto Fratin, Adolfo Urso, Giuseppe Valditara e Paolo Zangrillo. Un incontro bipartisan segnerà la celebrazione degli ottanta anni della Repubblica e vedrà gli interventi, tra gli altri, di Stefano Bonaccini, Maria Elena Boschi, Stefano Patuanelli. Si parlerà dei territori con governatori e sindaci, e tra loro Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, e Attilio Fontana, governatore della Lombardia.



Nodi di attualità come la crisi Mediorientale o i migranti, saranno toccati da diversi ospiti, come il cardinale di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa, e la testimonianza di padre Gabriel Romanelli, parroco di Gaza.

Testimoni anche dal Libano, dall’Ucraina e dalla Nigeria.



In tutto saranno oltre 150 gli incontri, con la partecipazione di 500 relatori. E a completare il programma anche 15 spettacoli e 14 mostre.

Partner in crescita

Le aziende partner del Meeting quest’anno sono in totale 170, in crescita rispetto ai 150 della passata edizione.Tra loro i main Partner Intesa Sanpaolo e Generali Cattolica e gli Official Partner Autostrade per l’Italia, ACI, Confagricoltura, Enel, isybank, Ferrovie dello stato, Fondazione Ania, Gruppo La Cascina, Montello. Communication partner Comin & Partners.

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