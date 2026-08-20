San Marino è a una ventina di chilometri da Rimini, ma per RTV il Meeting sembra diventato improvvisamente una nuova frontiera. La tv pubblica sammarinese guidata da Roberto Sergio sarà infatti presente in forze alla 47esima edizione della manifestazione, dal 21 al 26 agosto, con studio, dirette quotidiane, inviati e collaborazioni con Rai Radio2 e Gruppo SAE.

Non si tratterà soltanto di seguire gli appuntamenti con servizi e interviste. RTV ha allestito uno studio all’interno della Fiera dal quale andrà in onda ogni giorno, dalle 16 alle 18, “Incontrarsi al Meeting”, una diretta di due ore condotta da Vittoriana Abate, Gianmarco Morosini e Mario Benedetto, con ospiti e protagonisti della politica, della cultura e della società. (San Marino RTV⁠￼)

Alla copertura televisiva si aggiungeranno collegamenti, servizi, approfondimenti e contenuti per le piattaforme digitali. E soprattutto il Meeting diventa un nuovo banco di prova per la politica delle alleanze avviata da Sergio: RTV lavorerà con Rai Radio2, incrociando radio e televisione, e con il Gruppo SAE, con il quale ha appena avviato un percorso di collaborazione editoriale.

Il momento di maggiore impegno sarà sabato 22 agosto, per la visita di Papa Leone XIV: RTV seguirà la giornata tra San Marino e Rimini e dalle 14.30 realizzerà uno speciale in diretta dalla Fiera. (San Marino RTV⁠)



Più che la scoperta del vicinissimo Meeting, dunque, l’operazione racconta un altro pezzo del progetto di Sergio: portare RTV fuori dai confini del Titano e sperimentare sul campo quel modello di media company che mette insieme televisione, radio, quotidiani, web, social e podcast.