Mps sfida Intesa con due offerte su Bpm e Banca Generali

L’istituto finanziario guidato da Lovaglio risponde con una doppia offerta all’opas da oltre 30 miliardi di Intesa. Creiamo il secondo gruppo italiano e di rilevanza europea, dice l’ad incontrando gli analisti, unendo competenze che coesistono in pochissime realtà italiane

Una doppia offerta per rilevare Banco Bpm e Banca Generali nel tentativo di resistere, con un progetto industriale alternativo, all’opas da 30,6 miliardi messa in campo da Intesa Sanpaolo, che punta a conquistare Mediobanca, la quota nelle Generali e metà della rete del Monte, cedendone l’altra metà al gruppo Unipol.

E’ il piano dell’amministratore delegato Luigi Lovaglio approvato dal cda della banca – del 20 agosto – riunitosi per sette ore a Siena, con il sostegno di nove consiglieri, tutti quelli della maggioranza più Corrado Passera, e l’astensione dei restanti amministratori di minoranza (Paolo Boccardelli, Nicola Maione, Paola De Martini e Antonella Centra).

Mps: progetto industriale di rilevanza sistemica

Messa a punto insieme agli advisor Ubs, Bofa, Vitale e Kbw, verrà fatta con azioni Mps, l’offerta di scambio sull’intero capitale di Banco Bpm – si legge nella nota di presentazione della doppia Opas – offre 1,567 azioni del Monte per ogni titolo della banca milanese, non include alcun premio e valorizza l’istituo guidato da Giuseppe Castagna 25,35 miliardi di euro.



L’offerta di scambio su Banca Generali prevede un rapporto di cambio di 6,958 nuove azioni del Monte per ciascuna azione Banca Generali, con un premio del 10% sui prezzi ufficiali dello scorso 19 agosto. “L’aggregazione con Banca Generali rappresenta un primo passo verso un più ampio programma di collaborazione industriale con il Gruppo Generali, finalizzato allo sviluppo di nuove opportunità di crescita in aree di business strategicamente rilevanti per entrambe le istituzioni”, si rimarca nel comunicato.



Le offerte di Mps su Banca Generali e Banco Bpm puntano a “creare un nuovo campione nazionale di riferimento, con competenze distintive e complementari nel banking, nell’advisory e nel wealth management” si spiega nella nota. E continua: “un progetto industriale di rilevanza sistemica volto a costituire un gruppo finanziario italiano più forte, più competitivo e più resiliente, con oltre euro 810 miliardi in total financial assets” e che mira a “rafforzare il quadro competitivo del settore, sostenere il credito all’economia reale, valorizzare il risparmio di lungo termine e contribuire alla crescita del sistema Italia”.

Lovaglio: nasce un nuovo campione nazionale

Concetti ribaditi dallo stesso Lovaglio in conference call con gli analisti. Il gruppo aggregato tra Mps, Banco Bpm e Banca Generali – ha spiegato – “avrebbe una capitalizzazione di mercato pro forma di circa 80 miliardi di euro, posizionandosi tra le prime dieci banche europee e al secondo posto in Italia per crediti alla clientela e rete di sportelli (oltre 2600, ndr)”.

“Stiamo creando quindi un gruppo italiano più forte, di rilevanza europea, radicato nell’economia nazionale e pronto a competere in un settore in continua evoluzione”, ha aggiunto.

Dopo l’operazione con Mediobanca “oggi abbiamo la possibilità di compiere un altro passo strategico ed ecco perché siamo qui per presentare due offerte di scambio volontario per Banco Bpm e Banca Generali. Sono due operazioni separate ma rappresentano un progetto industriale coerente, ovvero la creazione di un campione nazionale nel settore bancario, della consulenza finanziaria e del wealth management”, ha spiegato agli analisti.



“L’unicità di questa operazione non deriva solo dalle dimensioni, dalla scala, ma dal fatto di mettere insieme competenze che oggi coesistono in pochissimi gruppi bancari in Italia”, ha aggiunto, secondo cui le operazioni su Banca Generali e Banco Bpm rispondono alla domanda di “come diventare più rilevanti”.

Lovaglio ha sottolineato come per effetto delle operazioni Mps diventerebbe la seconda italiana “per prestiti alla clientela e sportelli”.

Integrità per reti e brand

L’intenzione espressa da Mps per il nuovo gruppo sarà quella di garantire “l’integrità e la salvaguardia dei rispettivi brand, delle sedi storiche, del radicamento territoriale, nonché del complessivo patrimonio di competenze, culture aziendali e specificità operative sviluppate nel tempo” dalle tre società.

Mps potrà valutare “anche l’aggregazione (anche per il tramite di fusione) tra Mps, Bpm e/o Banca Generali”. “Tali iniziative potrebbero essere valutate, ove consentito, anche in assenza del delisting di Bpm e/o del delisting di Banca Generali, al fine di semplificare l’assetto societario e operativo del gruppo risultante dall’aggregazione e favorire una più rapida attuazione delle linee industriali sottostanti alle offerte”.

Chiusura entro metà febbraio

Mps prevede che le offerte di scambio su Banca Generali e Banco Bpm si chiudano “entro metà febbraio 2027” subordinatamente “all’ottenimento delle autorizzazioni regolamentari”. L’efficacia delle offerte è condizionata, tra le altre cose, “al raggiungimento di un livello minimo di adesioni” pari al 50% del capitale più un’azione.



“Sono profondamente convinto che le caratteristiche di questo progetto consentiranno di portare avanti questa operazione in modo amichevole perché crea moltissimo valore”, ha commentato Lovaglio, siegando di non aver ancora avuto “nessun contatto con gli azionisti” di Banco Bpm e Banca Generali, ma dicendosi fiducioso che venga apprezzato “uno dei progetti piu importanti del settore bancario degli ultimi anni”. “Ho parlato di una aggregazione amichevole e non ostile”, ha aggiunto ancora perché “siamo convinti della forza di questo progetto”.

Gli ostacoli

Non sono però pochi né bassi gli ostacoli che Lovaglio dovrà scavallare. Al di là delle divisioni in cda, occorrerà il sostegno dell’assemblea dei soci, dove la passivity rule impone di passare. Qui serviranno i due terzi dei voti, un obiettivo impegnativo alla luce della scarsa amalgama della compagine sociale, i cui due principali azionisti, Delfin e Caltagirone, si sono schierati su fronti opposti in occasione del rinnovo del consiglio, lo scorso aprile.

Per incentivare le adesioni Mps proporrà un dividendo da 4 miliardi – un miliardo in più della componente cash offerta da Intesa -, da corrispondere “in parte in cassa”, con un miliardo di euro, “e in parte in azioni Generali”, per “3 miliardi di euro”, somma che corrisponde “a circa il 4,5% del capitale sociale” del Leone “agli attuali corsi di mercato”.

I soci saranno chiamati a votare sul pacchetto di misure il 29 ottobre.

Su Bpm – ha ricordato Ansa – occorrerà strappare con adeguate contropartite il consenso del Credit Agricole, la cui freddezza verso il Monte ha contribuito al naufragio del tentativo di fusione alla pari. Per ora i francesi non commentano, in attesa di sedersi al tavolo con Siena e far valere il loro ruolo di primi soci del Banco con il 29,3% del capitale. Parigi potrebbe restare nel nuovo maxi-gruppo con una quota importante, superiore al 10%, oppure farsi liquidare con filiali e asset.

Silenzio per ora anche anche da parte di Bpm e Banca Generali.



Resta poi da vedere la reazione di Intesa, fermamente convinta della validità della sua offerta, e capire se esistono margini per soluzioni di compromesso o se invece la partita si giocherà sul mercato.

Mercato che la politica promette di rispettare.