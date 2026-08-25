BalichWonderStudio, la sfida è trasformare la cultura in un Grande Evento

Metti insieme due protagonisti del live entertainment internazionale con cultura e competenze assai diverse: la Fondazione Arena di Verona – una delle quattordici Fondazioni lirico-sinfoniche italiane, al suo 103° Festival, andato in scena per la prima volta nel 1913, una sfida giocata in particolare dalla Fondazione musicale e dalla sua Sovrintendente Cecilia Gasdia, aperta a innovare le formule tradizionali della musica classica, e BalichWonderStudio, evoluzione del progetto nato nel 2013 da Marco Balich, Gianmaria Serra e Simone Merico.

La prima celebre a livello internazionale per essere il più grande teatro lirico all’aperto del mondo per dimensioni e capienza tra le sedi che ospitano stabilmente una stagione operistica. Il secondo per essere diventato, nell’arco di pochi anni, una holding leader a livello internazionale nella progettazione, produzione e distribuzione di grandi eventi live. Quest’anno, ad esempio, BalichWonderStudio ha realizzato in febbraio la Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, la prima ‘cerimonia olimpica diffusa’ tra lo Stadio di San Siro a Milano e contemporaneamente a Cortina, Livigno e Predazzo. In giugno ha creato e prodotto le tre Cerimonie inaugurali dei Mondiali di Calcio FIFA 2026 a Mexico City, Toronto e Los Angeles, oltre che la Cerimonia conclusiva del Mondiale a New York.

Il risultato di questa collaborazione sono co-produzioni di successo come ‘Viva Vivaldi!’, quest’anno alla sua terza edizione, e ‘Paganini Paradise’, la cui prima mondiale è andata in scena in questo mese di agosto, progetto che – come ammette lo stesso Balich – ha bisogno ancora di qualche aggiustamento. “Due spettacoli immersivi e visionari per vivere la musica sinfonica”, come vengono presentati dai due enti co-produttori.

Viva Vivaldi! Paganini Paradise

Esplorare e praticare la dimensione culturale è una scelta strategica di BalichWonderStudio, che ha aperto la Divisione ‘Head of Institutional and Cultural Projects, affidata a Chiara Ferrè, che racconta: “ Siamo specialisti del ‘live entertainment’ ma non abbiamo una competenza specifica nella musica classica, quindi abbiamo costruito una partnership con l’Arena di Verona, che ci garantisce la qualità artistica: tutte le trascritture dello spettacolo sono dell’Arena di Verona, che ha scelto il direttore d’orchestra, Enrico Fagone, il quale ha guidato l’Orchestra di Fondazione Arena di Verona e i tre giovani musicisti protagonisti del concerto, il violinista Giovanni Andrea Zanon, il violoncellista Ettore Pagano e il flautista Federico Altare. Questi ultimi li abbiamo invece scelti noi: l’idea di Marco Balich – che firma la regia di questa produzione come della precedente Viva Vivaldi! – è presto sintetizzata: ampliare la fruizione della musica classica a un pubblico più ampio, giovane, che si riconosca nei suoi protagonisti e in un linguaggio allestitivo e scenografico moderno, ‘immersivo e tridimensionale’.

Marco Balich (Foto Ansa)

Spiega Balich: “ Amiamo la cultura, in questo caso la musica classica, che ha un pubblico consolidato ma di fatto ristretto perché composto da persone già appassionate e competenti. Vogliamo portare il nostro contributo per ampliarne la fruizione da parte di un pubblico nuovo, in particolare giovane, e pensiamo che la nostra esperienza nel mondo dei ‘Grandi Eventi’ possa risultare utile. Ad esempio nel 2024 abbiamo collaborato con l’Arcidiocesi di Palermo, il Comune di Palermo e Odd Agency per il 400° Festino di Santa Rosalia, integrando le dimensioni civile, artistica e religiosa e utilizzando diverse tecnologie spettacolari integrate con elementi tradizionali della Festa, che è stata fruita stimiamo da oltre 350.000 persone, rendendola allo stesso tempo una attrazione internazionale: videomapping monumentale lungo il Cassaro, trasformazione scenografica e luminosa del Carro Trionfale, effetto olografico a Porta Felice: effetti, luci e luminarie erano parte integrate nella drammaturgia, non erano soltanto ‘decorazioni’, ma accompagnavano il passaggio narrativo oscurità → rivelazione → colore → luce.

Anche in questo caso abbiamo lavorato con un partner locale, che ora sta proseguendo direttamente l’attività con il Comune di Palermo: è una costante del nostro lavoro anche a livello internazionale, coinvolgiamo artisti e professionisti locali trasferendo la nostra considerevole esperienza. In vent’anni abbiamo creato professionisti che ora lavorano ovunque, e in ciascun Paese coinvolgiamo chi fa parte di questa rete internazionale di talenti”

Questo settore dei ‘Grandi Eventi live’, che in Italia si è affermato negli ultimi decenni, ha avuto Valerio Festi e le sorelle Maimone come capostipiti, che interpretando il concept ‘il fin, la meraviglia’, hanno tracciato la strada lavorando ai grandi eventi spesso culturali per committenze prevalentemente pubbliche e istituzionali in quattro continenti, ora scegliendo di rimanere di fatto una prestigiosa ‘bottega artigiana’ dei Grandi Eventi live.

Alfredo Accattino ha raccolto idealmente il testimone ed oggi è il Direttore Creativo di FilmMaster Group, controllato da IEN – Italian Entertainment Network, di cui è Presidente Antonio Abete, Gruppo che ha consolidato una visione e una prospettiva imprenditoriale su altra scala per questo settore, leader nel mercato italiano.

Marco Balich, Simone Merico e Gianmaria Serra – tutti già top manager all’interno del Gruppo FilmMaster e co-fondatori di BalichWonderStudio – sono protagonisti di un ulteriore salto di scala: nel 2023 BWS è stata acquisita dal Gruppo internazionale Banijay per dare vita a un polo di riferimento internazionale nel mercato Media&Entertainment. BWS ha aperto sedi a Parigi, AbuDhabi e negli USA, mentre nel contempo Banijay Group e RedBird IMI hanno annunciato la creazione di un grande polo mondiale nel settore dei Media e dell’Entertainment. Il CEO del nuovo Gruppo sarà un altro italiano, Marco Bassetti, attuale CEO di Banijay Entertainment. Anche in questo settore sempre più strategico creatività e ‘genio’ italiani, se ben valorizzati, possono competere a livello internazionale.

La Cerimonia di inaugurazioni dei Mondiali (foto AP/LaPresse)

Marco Balich ha avuto il primo momento di celebrità fuori del mondo degli addetti ai lavori quando in occasione di Expo 2015 ha inventato l’Albero della Vita, un allestimento iconico che per 6 mesi ha segnato il tempo di quel grande villaggio internazionale e multiculturale, accendendosi e spegnendosi ritualmente, spettacolo seguito dai 22 milioni di visitatori accorsi a Milano da tutto il mondo, rappresentando di fatto ‘l’anima visiva’ di Expo 2015.

L’Albero della Vita di Expo 2015

L’Albero della Vita non è stato rimosso, ma è rimasto per 10 anni silente e malinconico a osservare il crescere di MIND, il Distretto dell’Innovazione che sta occupando progressivamente gli spazi di Expo 2015 per diventare un polo europeo dedicato a scienza, ricerca e tecnologia.

Ora la notizia, recente: l’Albero della Vita ‘risorgerà’: Principia, la holding che ora gestisce lo sviluppo di MIND, grazie anche un consistente contributo di 12 milioni di euro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, trasformerà la Piazza Expo in uno spazio aperto e dinamico destinato a eventi, cittadini, imprese e comunità. Il termine dei lavori è previsto entro la fine del 2028. Il progetto si chiama ‘Ritorno alla Vita’ e in questo contesto l’Albero gioca un ruolo simbolico potente. “Questo progetto non è una riattivazione, ma è una reinterpretazione –precisa Balich – L’Albero avrà nuova vita in un contesto proiettato verso il futuro, continuando a emozionare ed evolversi insieme a Milano”

Questa degli ‘allestimenti iconici dei Grandi Eventi’ (la denominazione è mia personale, in BWS devono ancora trovarla) di fatto è un’altra peculiarità di Balich. Dopo l’Albero della Vita di Milano c’è stato lo Squalo Balena simbolo della Cerimonia di apertura dei Mondiali di Calcio 2022 in Qatar: una creatura protetta, un ‘gigante buono’ per la sua natura docile, il pesce più grande esistente al mondo. Dopo i Mondiali la sua immagine è rimasta a Doha sotto forma di installazione in alluminio e acciaio di 20 metri.

Il Drago installato sulla MSC World Asia

Proprio in questi giorni è stato annunciato il completamento della spettacolare scultura a forma di Drago che campeggerà a bordo della nuova ammiraglia di MSC Crociere, la MSC World Asia. Progettata da Balich Wonder Studio, la scultura rappresenterà l’icona e uno dei simboli ‘memorabili’ della nave, che inizierà a navigare nel Mediterraneo dal dicembre 2026. 12 metri di lunghezza, 3,5 di larghezza, sospesa a 10 metri di altezza sopra la Outdoor World Promenade, sarà composta da quasi 700 specchi. 400 metri di illuminazione a strisce integrate e oltre 3.000 punti luce LED.

Il segreto per rendere iconico un allestimento è la sua capacità di ‘essere evento’: un allestimento temporaneo che genera attenzione e attesa ha una capacità comunicativa maggiore di un allestimento fisso sempre uguale a se’ stesso (fatte le debite eccezioni, ad esempio la Torre Eiffel che nasce proprio come simbolo di un ‘Grande Evento’, l’EsposizioneUniversale di Parigi del 1889)

In questo caso la soluzione è ‘eventizzare’ l’installazione fissa, come accadrà appunto con il nuovo ‘Albero della Vita’, che diventa struttura scenica, spettacolo. Questi allestimenti iconici sono di gran lunga più potenti delle mascottine di varia natura – discutibili quando si agitano inutilmente durante gli eventi sportivi richiamando la necessità di ‘produrre e vendere merchandising’ , elemento prevedibile e inevitabile della liturgia comunicativa dei Grandi Eventi sportivi.

A proposito di ‘allestimenti iconici’ che fine hanno fatto i Bracieri di Milano Cortina 2026 che sono stati tra le componenti che hanno decretato il successo della presenza a Milano dei Giochi Olimpici e Paralimpici? Centinaia di persone si sono recate all’Arco della Pace per assistere allo ‘spettacolo luminoso del Braciere’, che non rimaneva sempre acceso e fisso come da tradizione, ma era composto da una struttura che si apriva e chiudeva ritmicamente custodendo la preziosa fiamma olimpica, in uno spettacolo quotidiano di luci e musica.

Il braciere olimpico di Milano Cortina, all’Arco della Pace

La peculiarità milanese era per la prima volta l’esistenza di un ‘Braciere gemello’ creato a Cortina, per simboleggiare il ponte ideale e il legame tra le due città ospitanti. Il design è ispirato ai Nodi di Leonardo da Vinci, gli intrecci geometrici disegnati dal genio toscano per simboleggiare l’armonia tra natura e ingegno umano.

“L’accensione e lo spegnimento dei Bracieri è già parte integrante delle Cerimonie di apertura e chiusura delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi – ricorda Balich – Il ‘rendere spettacolo il Braciere’, grazie alla cadenzatura del suo unvealing, è stata una idea che abbiamo portato al Comitato Organizzatore, che non l’aveva previsto, forti dell’esperienza di Expo 2015 e del Qatar, ovvero la forte connessione che si crea tra la città e l’evento grazie a un simbolo che deve essere riconosciuto e ‘adottato’. Anche Parigi ha fatto un ottimo lavoro con il Braciere olimpico, grande effetto scenico, la nostra innovazione è stata nel crearne per la prima volta due che funzionavano sincronizzati. In questo caso una sfida tecnica, più che artistica, come la sincronizzazione delle due Parate di Milano e Cortina. Qui abbiamo creato qualcosa per che ha consentito agli italiani di essere orgogliosi per un ‘Grande Evento’ che è piaciuto al mondo”.

Ora i Bracieri sono in magazzino, di proprietà delle Regioni, che hanno manifestato un (finora tiepido) interesse e recuperarli e valorizzarli. A Parigi lo usano ancora, ogni sera d’estate, e su espressa richiesta del Presidente Macron continuerà a ‘volare’ accendendosi e librandosi sopra i Giardini delle Tuileries fino ai Giochi di Los Angeles 2028, con migliaia di persone che assistono allo ‘spettacolo del Braciere’.

A Milano e in Veneto? Probabilmente si tratta di interessare e motivare ‘la politica’ – forse qualche Assessore o Dirigente non distratto dalle imminenti scadenze elettorali – o meglio ancora qualche partner privato, segnalando che questa può rappresentare una potente legacy identitaria dei Giochi, peraltro ben riusciti. Con l’auspicio che – come nel caso dell’Albero della Vita – non si debbano attendere 10 anni.

In apertura: Marco Balich durante lo spettacolo ‘Paganini Paradise’ con accanto alcuni dei musicisti