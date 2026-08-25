La tv perde terreno, le piattaforme avanzano. E il calcio, come sempre, è arrivato prima

C’è un numero che racconta bene quanto sia cambiato in pochi anni il mercato della televisione. Nel 2020 in Italia i broadcaster tradizionali pesavano per il 78% e le piattaforme per il 22%, cinque anni dopo il rapporto è diventato 57 a 43. È il dato elaborato da eMedia per il Sole 24 Ore e il confronto con gli altri grandi Paesi europei dice che non si tratta di un’anomalia italiana. In Francia le piattaforme sono passate dal 13 al 34%, in Germania dal 18 al 33%, in Gran Bretagna dal 32 al 46%.

Naturalmente dipende anche da cosa si mette dentro la parola mercato. Agcom, utilizzando un perimetro diverso, attribuisce a Netflix, Dazn, Amazon e Disney+ complessivamente il 23,3% del mercato televisivo italiano, mentre Rai, Comcast/Sky e Mediaset valgono insieme il 67%. Numeri diversi, quindi, ma una direzione che sembra essere la stessa.

La domanda interessante allora non è se le piattaforme stiano crescendo, perché questo ormai è evidente, ma quali contenuti abbiano accompagnato un cambiamento così veloce. E qui torna il calcio, perché ogni volta che la televisione ha cambiato tecnologia il pallone è stato uno dei prodotti che hanno aiutato il pubblico a seguirla.

Era successo già con il colore. Il 17 novembre 1976 Italia-Inghilterra fu la prima partita della Nazionale trasmessa a colori dalla Rai. Si giocò nel pomeriggio ma, anche per il timore dell’assenteismo dal lavoro, arrivò sugli schermi in differita. Pochi mesi dopo, il 6 febbraio 1977, anche 90° minuto andò per la prima volta a colori, con le immagini di Genoa-Torino e Lazio-Catanzaro.

Poi arrivò la pay-tv. Nel 1993 Telepiù acquistò 28 partite di Serie A e 32 di Serie B per 44,8 miliardi di lire a stagione. Per vedere alcune partite bisognava per la prima volta pagare un abbonamento e avere un decoder. In Inghilterra il passaggio era cominciato l’anno precedente, quando BSkyB aveva acquistato i diritti della neonata Premier League per 304 milioni di sterline in cinque anni. Entro la metà del 1994 gli abbonati erano già circa tre milioni e mezzo.

In fondo il meccanismo è sempre stato abbastanza semplice. Una nuova tecnologia deve trovare una buona ragione per convincere milioni di persone a cambiare abitudini e il calcio quella ragione l’ha fornita più volte.

Oggi sta succedendo con le piattaforme. La Serie A è ormai prevalentemente un prodotto streaming, con DAZN che trasmette tutte le dieci partite di ogni giornata, sette in esclusiva e tre insieme a Sky, in base all’accordo che accompagnerà il campionato fino alla stagione 2028/29.

Ma attenzione a non confondere questo passaggio con una crisi della partita. I numeri raccontano quasi il contrario. La Serie A 2025/26 ha totalizzato 266,3 milioni di ascolti complessivi tra DAZN e Sky, l’8% in più rispetto ai 246,7 milioni della stagione precedente e il risultato migliore da quando viene utilizzata la misurazione Total Audience. DAZN da sola ha raggiunto 214,9 milioni di ascolti, crescendo del 10,5%.

Anche dalla Gran Bretagna arriva un’indicazione interessante. Secondo Ofcom, nel 2025 l’85% della visione sportiva è rimasta live. Non sembra quindi che highlights, clip e social stiano sostituendo la partita. Le si sono piuttosto messi intorno, creando un consumo del calcio molto più ampio, fatto di diretta ma anche di gol rivisti sul telefono, statistiche, commenti, notifiche e video brevi.

È soprattutto tra i giovani che il confine diventa sempre meno netto. Non perché abbiano buttato via il televisore. Il rapporto Auditel-Ipsos Doxa racconta anzi che quando i 18-34enni formano un nuovo nucleo familiare il televisore torna quasi sempre in casa e sette apparecchi su dieci sono collegati a Internet, mentre oltre nove su dieci conservano anche il collegamento all’antenna. Vogliono evidentemente poter fare entrambe le cose, vedere il lineare e scegliere una piattaforma.

Poi c’è naturalmente lo smartphone, utilizzato ormai dal 90,3% degli italiani. Tra i 14-29enni YouTube raggiunge il 76,9%, Instagram il 74,8% e TikTok il 64,5%. Numeri che raccontano una generazione per la quale la distinzione tra televisione, piattaforma e social probabilmente conta molto meno di quanto contasse per chi è cresciuto scegliendo semplicemente quale canale guardare.

Ed è qui che il calcio torna a fare da apripista.

Dal 17 agosto DAZN ha aperto a tutti i nuovi abbonati Full Mobile, un piano che offre il catalogo sportivo a 19,99 euro al mese ma può essere utilizzato esclusivamente sullo smartphone. Niente Smart TV, niente tablet e niente casting. Prima era un’offerta rivolta agli Under 35 attraverso la Carta Giovani Nazionale, adesso è diventata un’offerta per tutti.

Forse è questa l’immagine che meglio racconta dove siamo arrivati. Per decenni il calcio ha accompagnato, e spesso accelerato, i grandi cambiamenti tecnologici della televisione. È successo con il colore, poi con la pay-tv e il satellite, quindi con lo streaming. Ogni volta c’era una nuova tecnologia da portare nelle case e ogni volta il calcio si è confermato uno dei contenuti capaci di convincere milioni di persone a cambiare apparecchio, abbonamento o semplicemente abitudini.

Oggi il passaggio successivo sembra essere quello dalla televisione intesa come canale alle piattaforme accessibili da qualunque schermo. Il fatto che si possa ormai acquistare un abbonamento alla Serie A pensato esclusivamente per lo smartphone è probabilmente il segnale più evidente di quanto questo processo sia andato avanti.

Se quindi è vero che nei grandi cambiamenti tecnologici dei media il calcio si è confermato nel tempo uno dei principali driver dell’innovazione e dell’adozione da parte del pubblico, sarà interessante capire se accadrà ancora. Perché sappiamo dove guardavamo le partite ieri e sappiamo dove le guardiamo oggi. Molto meno scontato è sapere dove, e soprattutto come, le guarderemo domani.