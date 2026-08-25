Rai Scuola, proteste contro chiusura. Pd: governo intervenga, Floridia: servizio pubblico occupato. L’azienda: si evolve

Lo spostamento dei contenuti su RaiPlay per lasciare spazio sul canale 57 al nuovo progetto Italiana agita la politica. Il Pd chiede a esecutivo e ministri di intervenire per salvare il canale, mentre dalle file M5S Floridia accusa la maggioranza di occupare il servizio pubblico allargando i suoi attacchi alla situazione di Report e di Sigfrido Ranucci. La replica di Viale Mazzini: non chiude, evolve

Il primo ottobre Rai Scuola dovrebbe lasciare il canale 57 del digitale terrestre per fare spazio a “Italiana”, il nuovo progetto della Rai dedicato al racconto dell’identità italiana e dei territori.

La decisione ha suscitato critiche – con la politica in prima linea – e portato alla nascita di una petizione per chiedere di mantenere il canale dedicato alla formazione.

Pd: il governo intervenga

“Chiediamo al governo di intervenire con urgenza per scongiurare la chiusura di Rai Scuola e garantire la continuità del canale 57 del digitale terrestre”, ha dichiarato Stefano Graziano, deputato del Partito democratico, già capogruppo Pd in commissione parlamentare di Vigilanza sulla Rai, primo firmatario di un’interrogazione a risposta orale ai ministri delle Imprese e del Made in Italy e dell’Istruzione e del Merito.



“Sopprimere un presidio che da oltre vent’anni svolge una funzione fondamentale nell’informazione, nella divulgazione scientifica e culturale e nel sostegno alla didattica sarebbe una scelta grave e incomprensibile”, ha proseguito Graziano nella sua comunicazione, anche dalle deputate e dai deputati Pd Manzi, Ascani, Bakkali, Peluffo, Stumpo, Nicita e Verducci.

“Rai Scuola – hanno aggiunto i dem – rappresenta un patrimonio del servizio pubblico, grazie a una programmazione dedicata alla divulgazione scientifica, ambientale e culturale e a professionalità interne di grande valore. Anche negli ultimi anni, nonostante il progressivo depotenziamento produttivo, il canale ha continuato a realizzare format, interviste e approfondimenti di grande valore didattico. E il suo archivio, oggi disponibile anche su RaiPlay, costituisce un patrimonio unico per studenti, insegnanti e cittadini. Ci chiediamo come sia possibile conciliare la soppressione di Rai Scuola con gli obiettivi del Pnrr, con il rafforzamento delle competenze Stem, il contrasto ai divari territoriali e la valorizzazione del capitale umano. In un momento in cui scuola, formazione e conoscenza dovrebbero essere al centro delle politiche pubbliche, indebolire uno strumento del servizio pubblico dedicato proprio a questi obiettivi appare una scelta miope”.

“Per questo chiediamo ai ministri competenti quali iniziative urgenti intendano assumere nei confronti della Rai per scongiurare la chiusura e garantire la permanenza di Rai Scuola sul canale 57. Chiediamo inoltre di tutelare le professionalità e il patrimonio audiovisivo prodotti in questi anni e di prevedere un vero piano di investimenti per rilanciare la funzione educativa e culturale del canale. Sostituire Rai Scuola con un’offerta inadeguata sarebbe un impoverimento del servizio pubblico e un danno per studenti, docenti e famiglie”, concludono i parlamentari del Pd ripresi da Adnkronos.

Floridia: il centrodestra occupa il servizio pubblico

Con un post sul suo profilo Facebook, è intervenuta sulla questione anche Barbara Floridia, esponente M5s, già presidente della Commissione di Vigilanza.

“Rai Scuola chiude. Ma vi dico una cosa: sarebbe un errore leggere questa decisione come un episodio isolato”, ha scritto, allargando la sua riflessione – vicenda Report compresa – e puntando il dito direttamente contro la maggioranza.



“Per capire cosa sta succedendo alla Rai bisogna rimettere in fila i pezzi”. “Il centrodestra ha deciso di occupare il servizio pubblico. È quello che emerge dalla direzione politica impressa alla Rai. Decide i palinsesti, chi conduce, quali giornalisti hanno spazio e quali diventano bersaglio. Decide quali programmi devono essere valorizzati e quali messi sotto pressione. E lo fa mentre la commissione parlamentare di Vigilanza Rai, che dovrebbe essere il luogo nel quale il Parlamento esercita il proprio controllo sul servizio pubblico, è stata di fatto paralizzata”.



“Poi c’è Report: una trasmissione diventata da tempo uno dei principali bersagli della maggioranza. E qui la vicenda assume contorni ancora più inquietanti. Dei dati relativi ad altre trasmissioni, richiesti formalmente dalla Commissione di Vigilanza Rai, non sono stati messi a disposizione del Parlamento. Quelli relativi a Report, invece, sono finiti nelle mani di un quotidiano di proprietà della famiglia Angelucci, cioè di un trombettiere del governo. Da lì è partita una vera e propria batteria di attacchi di Fratelli d’Italia contro Ranucci”.

“E così Ranucci finisce per essere vittima tre volte. Prima dell’attentato che ha colpito la sua famiglia, poi di una vicenda che lo ha visto coinvolto suo malgrado nei rapporti con Lavitola, e oggi di una Rai che, sotto il governo Meloni, sembra aver trasformato Report e il suo conduttore in un problema politico da risolvere”.



C’è poi, ha continuato Floridia, “la riforma della governance della Rai. E bisogna guardare anche alla tempistica. Il governo vuole cambiare le regole per arrivare alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione prima delle prossime elezioni. Il risultato è semplice da capire: che il centrodestra vinca o perda le elezioni, si ritroverebbe comunque con un Cda costruito sotto il proprio governo e con un presidente Rai espressione della propria maggioranza. Non più un presidente percepito come figura di garanzia, ma di una parte. Una Rai monocolore. È questa la partita che si sta giocando”.

“Adesso ci dicono che i contenuti saranno disponibili su RaiPlay”, ma “non tutte le famiglie possono permettersi una smart tv, un computer per ogni figlio, una connessione veloce e stabile”. E poi “Rai Scuola viene spostata sempre più verso il digitale mentre nelle scuole l’utilizzo degli smartphone viene vietato o fortemente limitato. Per una parte delle famiglie, quindi, quel canale televisivo rimaneva – e rimarrebbe – un presidio fondamentale”.



Al posto di Rai Scuola, scrive ancora Floridia, “arriva un canale dedicato al racconto dell’identità italiana, dei territori, delle tradizioni e delle eccellenze del nostro Paese. Raccontare l’Italia non è certamente un problema. Il problema nasce quando il servizio pubblico smonta un presidio educativo e culturale per sostituirlo con una narrazione identitaria decisa da un governo che da anni ci ha abituato al revisionismo storico”.

“Perché allora dobbiamo porci una domanda molto più grande: è questa la funzione del servizio pubblico? Io penso di no. Il servizio pubblico dovrebbe fare esattamente ciò che il mercato non ha interesse a fare. Dovrebbe dettare l’agenda anziché inseguirla, aprire spazi, dovrebbe educare, formare, elevare. Dovrebbe utilizzare i propri canali per mettere il cittadino nelle condizioni di conoscere il mondo, comprenderlo e giudicarlo. Non per un tornaconto politico, per costruire consenso, o celebrare il governo di turno. Ma per una ragione molto più alta: formare cittadini”.

La replica Rai: non chiude, evolve

Con una nota è quindi arrivata la risposta dall’azienda, con la precisazione che non è prevista “alcuna cancellazione dell’offerta editoriale di Rai Scuola”. “La sua funzione educativa e divulgativa viene preservata e valorizzata attraverso un’evoluzione delle modalità di distribuzione e fruizione e una presenza più forte su RaiPlay”, si sottolinea.

“La scelta, che s’inserisce nel più complesso progetto di rivisitazione dei canali specializzati atteso da anni e finalmente in via di attuazione, nasce – spiega la Rai – dalla necessità di adeguare il Servizio Pubblico alle modalità di fruizione delle nuove generazioni. I dati di ascolto confermano infatti che il canale lineare di Rai Scuola raccoglie un ascolto molto contenuto: 0,14% di share medio nel 2024, 0,13% nel 2025 e circa 0,09-0,10% nei primi mesi del 2026. Si tratta di dati che evidenziano i limiti della televisione lineare come strumento per raggiungere in modo ampio e sistematico il pubblico scolastico. Rai decide di portare i contenuti dedicati agli studenti laddove sono gli studenti. Un’idea talmente logica che rende incomprensibili alcune polemiche sollevate in queste ore da distratti osservatori”.

“Il nuovo progetto ‘Rai Play Scuola e Learning’, approvato all’unanimità dall’ntero CdA Rai, supera il modello lineare e sviluppa una piattaforma digitale integrata che riunirà produzioni di Rai Cultura, patrimonio delle Teche Rai e contenuti educativi già disponibili, in un ecosistema on demand tra aula e casa”.

“La trasformazione – prosegue l’azienda – risponde a una logica semplice: i contenuti educativi devono essere disponibili quando servono agli studenti, non soltanto quando vengono trasmessi. Il digitale consente di cercare, rivedere e utilizzare i contenuti da scuola e da casa, attraverso televisori connessi, computer, tablet e smartphone. Anche la rilevazione Qualitel, che attribuisce a Rai Scuola un gradimento di 8,0, su RaiPlay viene confermata in crescita a 8,1, cioè la property digitale Rai più apprezzata”.

“Il Servizio Pubblico, dunque, non rinuncia alla scuola: investe in un modello più coerente con il modo in cui oggi le nuove generazioni accedono alla conoscenza”, sottolinea ancora la Rai. Concludendo: “Pensare che per raggiungere i nativi digitali sia indispensabile mantenerli davanti a un canale lineare sarebbe un po’ come sostenere che, per usare una biblioteca, sia necessario tornare a consultare soltanto i cataloghi cartacei. Rai Scuola non chiude: evolve. E, soprattutto, va dove sono gli studenti”.