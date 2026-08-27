Il patteggiamento monstre di Meta ha scatenato i social in tutto il mondo

Il patteggiamento da 16,68 miliardi di dollari accettato da Meta ha generato un’ampia discussione online, con gli Stati Uniti al primo posto per numero di menzioni. Lo rivela un Instant Mood di Arcadia.

Stati Uniti in testa, seguono Filippine, Regno Unito, India e Canada

Secondo l’analisi riportata nell’Instant Mood, gli Stati Uniti hanno registrato oltre 226 mila menzioni sul patteggiamento di Meta. Dopo gli Usa, i Paesi caratterizzati dalla maggiore polarizzazione delle conversazioni sono Filippine, Regno Unito, India e Canada.

Reazioni contrastanti sui social

Le reazioni degli utenti sono state ambivalenti. L’analisi ha misurato i cambiamenti nei fandom degli account Instagram collegati a Meta e ai suoi principali protagonisti.

Nelle ultime 24 ore risultano in crescita gli account aziendali, mentre quello di Mark Zuckerberg ha perso poco meno di 1.700 follower.

Instagram, Meta, Facebook e Zuckerberg

Il confronto riportato nell’Instant Mood prende in considerazione gli account Instagram, Meta, Facebook e Mark Zuckerberg, evidenziando l’andamento dei relativi fandom in relazione alle reazioni generate dalla vicenda.