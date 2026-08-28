Dazn acquisisce EverPass e RedBird entra nel capitale della piattaforma: nasce Dazn for Business

Dazn accelera negli Stati Uniti con l’accordo per l’acquisizione di EverPass Media, piattaforma specializzata nella distribuzione di contenuti sportivi a bar, ristoranti, hotel e altre attività commerciali. L’operazione apre a Dazn il mercato commerciale americano e porta al debutto globale Dazn for Business, il ramo dedicato al mercato professionale.

Fondata nel 2023 da 32 Equity, il braccio di investimento strategico della Nfl, e RedBird Capital Partners, EverPass mette a disposizione di Dazn una piattaforma tecnologica già attiva negli Stati Uniti e un portafoglio di contenuti che comprende i diritti esclusivi di distribuzione commerciale dell’Nfl Sunday Ticket.

Attraverso EverPass, le attività commerciali possono inoltre accedere a competizioni ed eventi come Premier League, Champions League, Mlb, Nba, Formula 1 e sport universitario. La piattaforma comprende anche contenuti distribuiti attraverso accordi con Peacock, Netflix, Paramount e Apple.

Dazn for Business debutta nel mondo

Con il completamento dell’operazione, EverPass assumerà il marchio Dazn for Business e la sua tecnologia costituirà la base della nuova piattaforma globale di Dazn per la distribuzione dello sport nei locali commerciali.

Alex Kaplan, attuale ceo di EverPass, continuerà a guidare il business e assumerà anche maggiori responsabilità all’interno di Dazn.

L’obiettivo è rafforzare la presenza di Dazn nel mercato B2B dello sport in streaming, affiancando alla distribuzione destinata agli utenti domestici un’offerta pensata specificamente per bar, ristoranti, hotel e altre attività commerciali.

RedBird, 32 Equity e Tko soci di minoranza

L’acquisizione di EverPass avrà effetti anche sull’azionariato di Dazn. RedBird Capital Partners 32 Equity e Tko Group Holdings diventeranno infatti soci di minoranza della piattaforma sportiva.

RedBird, fopndato e guidato da Gerry Cardinale, a cui fanno capo tra l’altro dei club calcistici Milan e Tolosa, resterà così coinvolto direttamente nella crescita di EverPass e, allo stesso tempo, entrerà nel capitale di Dazn.

“EverPass Media ci offre una piattaforma di distribuzione commerciale collaudata, relazioni consolidate con i locali commerciali statunitensi e un interessante portafoglio di diritti premium”, ha spiegato Shay Segev, ceo di Dazn Group.

Anche Gerry Cardinale ha sottolineato il valore industriale dell’operazione: “EverPass offre una piattaforma di streaming sviluppata specificamente per il mercato commerciale, che contribuirà a costituire la base del business commerciale e dell’espansione di Dazn negli Stati Uniti”.

L’operazione rafforza quindi la strategia di espansione internazionale di Dazn, che attraverso Dazn for Business punta a costruire un’offerta globale per la fruizione dello sport nei luoghi pubblici.

Gerry Cardinale (foto Ansa)