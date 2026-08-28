San Marino RTV maratona live dal Meeting di Rimini, in collaborazione con Gruppo SAE e Rai Radio2

San Marino RTV ha seguito il Meeting dell’Amicizia 2026 con 18 ore e mezza complessive di programmazione in diretta. Dal 21 al 26 agosto, l’emittente ha realizzato 12 ore di diretta dagli studi allestiti all’interno della Fiera di Rimini, con la conduzione di Vittoriana Abate e Gianmarco Morosini.

Alla programmazione dagli studi si sono aggiunti servizi, interviste e approfondimenti registrati dai giornalisti di RTV nel corso delle diverse giornate del Meeting.

A queste attività si sono sommate le 7 ore e mezza di diretta realizzate il 22 agosto e dedicate alla visita pastorale di Papa Leone XIV, al Meeting e alla città di Rimini. Nel complesso, San Marino RTV ha quindi garantito 18 ore e mezza di programmazione in diretta.

Roberto Sergio

La collaborazione con il Gruppo SAE e Rai Radio2

La copertura dell’evento da parte dell’emittente di Stato guidata da Roberto Sergio è stata ulteriormente rafforzata dalla collaborazione con il Gruppo SAE (con cui di recente è stato firmato il Protocollo d’Intesa Strategica editoriale “Point of View) e con Rai Radio2. L’intesa ha ampliato la diffusione multipiattaforma dei contenuti e valorizzato l’integrazione tra televisione, radio, carta stampata, web, social e podcast.

Gli ospiti e gli interventi

Durante la copertura del Meeting sono intervenuti, tra gli altri, Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo; Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale; Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti; Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le politiche del mare; Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani; Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione.

Tra gli ospiti anche Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia; Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna; Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche; Luca Beccari, Segretario di Stato per gli Affari esteri della Repubblica di San Marino; e Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura della Repubblica di San Marino.

Fonte: ANSA