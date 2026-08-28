Rai affida ‘Report’ a Presutti e Piervincenzi, per Ranucci tre proposte. Inviati: irricevibile

La conduzione della nuova edizione di ‘Report’ sarà affida a a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti. Lo ha comunicato la Rai che ha contestualmente annunciato di aver proposto al conduttore uscente, Sigfrido Ranucci, tre differenti possibilità di ricollocazione.

Ranucci, oltre a condurre ‘Report’, era infatti, finora, anche vicedirettore ‘ad personam’ degli Approfondimenti Rai.

“La Rai comunica che, a partire dalla prossima stagione, la conduzione di Report sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi risultati vincitori della selezione Rai per giornalisti professionisti”, si legge nel comunicato Rai.

“La scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell’offerta di approfondimento del Servizio Pubblico, attraverso una conduzione a due affidata a due giornalisti selezionati e vincitori del concorso Rai, nel segno della professionalità e dell’esperienza maturata sul campo”, prosegue la Rai.

Giulia Presutti

“Giulia Presutti è da anni giornalista e inviata di Report. Il suo percorso professionale è fortemente legato al giornalismo investigativo e alla realizzazione di inchieste su temi di interesse pubblico. Nella selezione Rai è risultata prima classificata, a conferma di un percorso professionale maturato all’interno dell’Azienda e nel lavoro quotidiano sul campo”, sottolinea la nota.

Daniele Piervincenzi (foto Ansa)

“Daniele Piervincenzi, ugualmente vincitore del concorso Rai, porta a Report una lunga esperienza nel giornalismo televisivo di inchiesta e di approfondimento. È stato inviato e conduttore di programmi Rai quali Nemo – Nessuno escluso e Popolo Sovrano, lavorando su temi sociali, criminalità, periferie e realtà territoriali. Nel 2017, durante un’inchiesta realizzata per Nemo a Ostia, fu aggredito insieme all’operatore Edoardo Anselmi: un episodio diventato uno dei simboli del giornalismo d’inchiesta sul campo”, si legge ancora nella nota.

“La scelta di Presutti e Piervincenzi vuole dunque sottolineare un principio preciso: il rafforzamento del giornalismo investigativo Rai attraverso nuove professionalità interne all’Azienda, selezionate secondo criteri di merito e competenza”, afferma la Rai.

Che poi sul futuro di Ranucci aggiunge: “Nell’ambito degli accordi sindacali e delle procedure previste per la gestione dei percorsi professionali, l’Azienda ha inoltre sottoposto a Sigfrido Ranucci tre possibili opzioni di ricollocazione professionale, coerenti con il suo grado e con l’esperienza maturata in Rai, nell’ottica di garantire una continuità professionale adeguata al suo profilo e alle esigenze editoriali e organizzative dell’Azienda”.

“La Rai ritiene che il valore del giornalismo d’inchiesta, da sempre elemento distintivo dell’offerta informativa del Servizio pubblico, risieda nella credibilità e nell’autorevolezza che solo una piena indipendenza editoriale e un’imparzialità rigorosa possono assicurare”, sottolinea l’azienda.

“Con la nuova conduzione a due di Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi vincitori del concorso Rai, l’Azienda investe su nuove generazioni di giornalisti d’inchiesta e sul valore informativo di un vero Servizio Pubblico”, conclude la nota.

Ranucci: resisto a chi tradisce e specula trovando la forza nella mia storia

“A chi mi chiede come faccio a resistere ai 2800 articoli di fango, alle prediche dei ciarlatani e cortigiani, a chi tradisce e specula, alle voci di rimozione dalla conduzione da Report, rispondo che la forza la trovo nella mia storia, nell’educazione dei miei genitori e come padre”. Lo ha scritto Sigfrido Ranucci proprio nelle ore in cui dalla Rai arrivava la comunicazione della sua sostituzione a ‘Report’. “Una forza – ha aggiunto il giornalista, postando il filmato delle sue auto distrutte dopo l’attentato davanti alla villa di Campo Ascolano- che rinnovo nell’incontro con la gente e nel rivedere queste immagini che tutti hanno dimenticato”.

Gli inviati di ‘Report’: ‘proposta irricevibile, pronti ad andarcene’

“La decisione assunta dalla Rai è per noi completamente irricevibile. È inaccettabile per il metodo, dal momento che l’azienda ha rifiutato qualsiasi interlocuzione con la squadra in queste settimane facendoci apprendere la scelta dalle agenzie, e nel merito, dal momento che le figure scelte non sono in alcun modo rappresentative della storia e dei valori di Report. Dal momento che l’intenzione dell’azienda sembra quella di voler distruggere la storia e l’integrità della trasmissione, su un evidente mandato politico, annunciamo che, nel caso in cui la Rai non intenda tornare sui propri passi, abbandoneremo in blocco il programma”. Così in un comunicato gli inviati della redazione di ‘Report’, dopo l’annuncio della Rai della nuova conduzione del programma.

Paolo Corsini

Corsini, ‘obiettivo valorizzare ‘Report’ nel rispetto di pluralismo, correttezza e servizio ai cittadini’

Il Direttore Approfondimento Paolo Corsini, “ascoltando anche le richieste della Redazione, ha indicato come Capi autori e punto di riferimento della redazione Bernardo Iovene e Giulio Valesini”

“Report rappresenta una delle espressioni più importanti del giornalismo d’inchiesta del Servizio pubblico. Affidiamo la conduzione a due professionisti che hanno costruito il proprio percorso sul campo, con rigore, competenza e attenzione ai temi di maggiore interesse pubblico. Le loro esperienze, complementari per formazione e sensibilità giornalistica, consentiranno di rafforzare ulteriormente il programma nel segno dell’autorevolezza, dell’indipendenza e della qualità dell’informazione. L’obiettivo comune è valorizzare Report e il patrimonio professionale della sua redazione, nel rispetto dei valori di pluralismo, correttezza e servizio ai cittadini che caratterizzano la missione della Rai”. Lo dichiara il Direttore Approfondimento Rai, Paolo Corsini, commentando la scelta di affidare la conduzione della nuova edizione di ‘Report’ a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi.

Giornalista e inviata televisiva, Giulia Presutti collabora con Report dal 2017, dove ha firmato numerose inchieste dedicate alla politica, alla cronaca giudiziaria e ai principali temi dell’attualità nazionale. Nel 2026 ha ricevuto il Premio “Giuseppe Fava” Giovani per il suo lavoro di approfondimento sui fenomeni della corruzione e della gestione della cosa pubblica in Sicilia.

Entrata recentemente in Rai dopo essersi classificata prima nel concorso interno per giornalisti professionisti, ha iniziato il proprio percorso con uno stage a Rai News 24 grazie alla Scuola di Giornalismo di Perugia. Nel 2016 è stata finalista del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo.

Nel corso della sua carriera ha collaborato, oltre che con Report, con Agorà, Estate in Diretta e Nemo – Nessuno escluso. Ha lavorato anche con il network statunitense NBC, seguendo eventi internazionali di primo piano, tra cui lo storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong Un e la morte di Papa Francesco.

Daniele Piervincenzi, giornalista e reporter d’inchiesta, ha costruito una lunga esperienza nel racconto dei fenomeni sociali, della criminalità e degli scenari internazionali.

Dopo gli esordi a La7 e l’esperienza nella redazione di Otto e Mezzo, approda in Rai come inviato e autore di Nemo – Nessuno escluso. Nel 2017 viene aggredito a Ostia mentre realizza un’inchiesta sui rapporti tra Casapound e il clan Spada, episodio che ne conferma il profilo di cronista impegnato sul campo.

Dal 2014 al 2020 conduce su DMAX Rugby Social Club, mentre nel 2019 è alla guida di Popolo Sovrano su Rai 2 e successivamente dei programmi RagazziContro e Mai Più Bullismo.

Nel 2020 realizza per Sky Mappe Criminali, dedicato alle mafie e alla criminalità organizzata italiana. Negli anni successivi segue come inviato la guerra in Ucraina e i principali scenari di crisi internazionale, raccontando anche il conflitto in Medio Oriente. È stato tra i primi giornalisti italiani a documentare le conseguenze del massacro del 7 ottobre nei kibbutz israeliani al confine con Gaza e ha seguito sul campo gli sviluppi della guerra in Libano.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto il Premio Paolo Borsellino, il Premio Guidarello, il Premio Antonio Russo per il Giornalismo di Guerra e il Premio Articolo 21.

Il Direttore Approfondimento Paolo Corsini, ascoltando anche le richieste della Redazione, “ha indicato come Capi autori e punto di riferimento della redazione Bernardo Iovene e Giulio Valesini. Report conferma così la propria vocazione all’inchiesta, all’approfondimento e al racconto dei fenomeni che incidono sulla vita del Paese, nel solco della tradizione editoriale che ha reso il programma uno dei punti di riferimento del giornalismo televisivo italiano”, si legge in un comunicato Rai.

Il legale di Ranucci: ‘non condurrà Report ma la più importante battaglia per difesa giornalismo inchiesta’

“La decisione della RAI condanna la vittima di un attentato, Report e l’indipendenza dell’informazione pubblica. Sigfrido Ranucci, per adesso, non condurrà Report ma condurrà la più importante battaglia per la difesa della libertà del giornalismo d’inchiesta, in ogni sede”. Lo afferma in una nota l’avvocato Roberto De Vita, legale di Sigfrido Ranucci.

Milena Gabanelli: ‘cambio alla conduzione? Lunga vita a Report’

La Rai ha scelto due nuovi conduttori per la trasmissione ‘Report’? “Lunga vita a ‘Report'”. Risponde cosi Milena Gabanelli, raggiunta al telefono dall’Adnkronos per un commento sulla nuova doppia conduzione di ‘Report’ scelta dalla Rai e annunciata nel pomeriggio di oggi, costituita dalla coppia Giulia Presutti – Daniele Piervincenzi. Una risposta semplice e laconica quella della conduttrice che lanciò la trasmissione nel 1997 e la condusse fino al 2016, prima che le succedesse Sigfrido Ranucci. Gabanelli non aggiunge null’altro sul cambio al timone del programma di inchiesta.

Di Majo, Di Pietro, Natale (Cda Rai): “Il punto è se Lavitola abbia condizionato Report”

” Mentre si susseguono le indiscrezioni su una possibile imminente sostituzione di Sigfrido Ranucci alla conduzione di Report, riteniamo che il punto decisivo intorno al quale debba muoversi la valutazione dell’Amministratore delegato Rai sia uno solo: accertare se il rapporto con Walter Lavitola abbia condizionato o meno la scelta dei temi e dei contenuti del programma. Se questo è avvenuto, è giusto che Ranucci lasci. Se invece non è accaduto, la sua rimozione si configurerebbe come una sanzione inflitta ‘a furor di politica’”.

Così in una nota i consiglieri di amministrazione Rai Alessandro Di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale.

I consiglieri ricordano che “il rapporto di amicizia tra i due – pur discutibile – era stato confermato pubblicamente dallo stesso Ranucci in Commissione di Vigilanza nel novembre 2023, senza che allora la vicenda sollevasse preoccupazioni di natura ‘etica’. Allo stesso modo, non va dimenticato che il giornalismo d’inchiesta, per sua natura, fa le pulci a chi è al potere. Ne sa qualcosa, ad esempio, l’allora ministro della Salute Roberto Speranza, destinatario durante la pandemia di almeno 20 inchieste di Report e di critiche non meno dure di quelle che oggi lamenta il centrodestra”.

“Se la preoccupazione è quella di un possibile ‘danno reputazionale’, si valuti con altrettanta attenzione quello che potrebbe derivare da un colpo inferto a un programma giornalistico che il Qualitel Rai, purtroppo mai richiamato dal vertice aziendale in queste settimane di accesissime polemiche, colloca da anni ai vertici delle graduatorie di apprezzamento del pubblico.

Senza trascurare, infine, il rischio che eventuali decisioni non adeguatamente motivate possano esporre la Rai a successive contestazioni in sede giudiziaria, come già accaduto in passato in casi riguardanti altri giornalisti.

Una decisione avventata e non solidamente motivata rischierebbe dunque di avere conseguenze ben oltre il caso individuale e di marchiare un’intera consiliatura, oltre che arrecare un danno economico rilevante per la probabile perdita di ascolti e introiti pubblicitari”, concludono.

Floridia: editto Meloni, da oggi impossibile alcun dialogo

“Aver fatto fuori Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report era un obiettivo di questo governo e oggi lo hanno portato a termine. Non abbiamo nulla contro i giornalisti indicati per la conduzione, ma queste modalità rappresentano un vero e proprio golpe. Non solo si fa fuori quello che fino a prova contraria resta una vittima, ma non c’è stato alcun reale coinvolgimento della redazione. L’Italia ripiomba nei tempi bui dell’editto bulgaro di Berlusconi con quello che possiamo definire “Editto Meloni”. Ogni azione ha risposto ad una strategia precisa: silenziare la commissione di vigilanza per due anni, occupare il servizio pubblico in tutti i modi, marginalizzare le poche voci scomode rimaste e accompagnarle alla porta o farle fuori attraverso un’operazione di killeraggio mediatico che non ha precedenti. Ripeto: nessun pregiudizio verso chi andrà a condurre, ma quello che è accaduto in queste settimane resterà per sempre una macchia nella storia della Rai. Massima solidarietà alla redazione di Report e vicinanza nei confronti di Sigfrido Ranucci. TeleMeloni ha toccato il fondo più basso del suo servilismo. Da oggi quando la maggioranza verrà a parlarci di ricostituire la commissione di vigilanza, le nostre barricate saranno ancora più alte. Nessun dialogo con chi ha messo in piedi e portato a termine questa operazione brutale, autoritaria e fascista. A chi dentro la Rai guarda con sgomento quello che sta accadendo diciamo di tenere duro: manca poco e i responsabili di questo sfacelo dovranno fare le valigie”. Così la senatrice M5S Barbara Floridia, già presidente della commissione di vigilanza Rai.

Unirai: soddisfazione per affidamento conduzione Report a Presutti e Piervincenzi

“Unirai Figec esprime soddisfazione per l’affidamento della conduzione di Report ai colleghi Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, entrambi giornalisti interni, che dopo anni di precariato sono stati regolarizzati grazie alla selezione per la TgR voluta dal nostro sindacato”. Così in sindacato Rai Unirai – Figec in una nota. “Unirai Figec plaude alla nuova conduzione anche per il valore che la Rai riconferma di attribuire al lavoro delle donne in azienda e, in particolare, alla presenza femminile nella redazione di Report”. “Si chiude la porta a personaggi inquietanti che hanno avuto ingresso in redazione: dai presunti bombaroli reo confessi alle bionde fonti di audio privati tra un ministro e la moglie e si mette un punto e accapo alle narrazioni di sfumature di grigio di cui Ranucci ha intessuto le autobiografie svelando di aver avuto rapporti intimi con colleghe stagiste e fonti della trasmissione. Ad maiora a Giulia Presutti, storica inviata della trasmissione e prima classificata nella selezione Rai e a Daniele Piervincenzi, vincitore dello stesso concorso, noto per le sue approfondite inchieste contro la criminalità ed il suo impegno contro la mafia”, conclude Unirai.

Salvini, ‘giusto così, ora si faccia chiarezza’

“Giusto così. Ora si faccia chiarezza”, scrive su X il segretario della Lega Matteo Salvini, commentando la rimozione di Sigfrido Ranucci dalla conduzione di Report.

apertura foto LaPresse