Sabato, domenica e lunedì. Musica e spettacoli del weekend

Il veteranissimo Gianni Morandi, il romano Mannarino, Luca Carboni: nell’ultimo fine settimana di agosto proseguono i concerti dfell’estate. Ma c’è anche la performance a Capri di Toni Servillo e la musica nella natura piemontese

Mannarino

Con Mannarino l’estate non sta finendo

Torna il ‘Mantova summer festival’, nel giardino dell’Esedra di Palazzo Te. Il cantautore romano, da settimane impegnato in un tour estivo che si concluderà l’11 settembre al Parco della musica di Milano, alterna in concerto brani del nuovo album ‘Primo amore’ a suoi pezzi ormai classici, come ‘Me so’ mbriacato’ o ‘Statte zitta’.

Weekend di musica e territorio

Sabato Fulminacci, domenica Luca Carboni. Con loro, tanti altri artisti chiamati a partecipare alla seconda edizione del Trento Live Fest. La manifestazione, che si svolgerà al Teatro Capovolto di Trento, sarà articolata in due weekend, questo e il primo fine settimana di settembre, con l’obiettivo di far incontrare musica e territorio. Ma anche di andare a scoprire, con incontri, il ‘dietro le quinte’ delle vite degli artisti.

Neri Marcorè

Cantautorando a Lerici

Alla Rotonda Vassallo di Lerici (Sp) torna ‘Cantautorando – Il salotto del cantautore’, appuntamento dedicato alla musica d’autore, in collaborazione con il Club Tenco. Le tre serate, affidate tutte alla conduzione di Neri Marcorè, si apriranno domenica con gli Stadio e lo spettacolo ‘Io sono le mie canzoni’, nato da un’idea di Gaetano Curreri per raccontare una vita di musica attraverso brani che hanno segnato intere generazioni. Lunedì, si esibirà invece Amara.

Il paesaggio è jazz

Sabato e domenica a Cella Monte (Al) il ‘Jazz:Re:Found Festival‘ affianca al programma musicale una serie di iniziative. Il primo giorno l’artista Sara Quatela accompagnerà il pubblico nell’esplorazione del paesaggio, osservando le specie botaniche che lo popolano, e quindi esibendosi in una performance artistica all’Ecomuseo, dove creerà un’opera ispirata ai fiori e alle piante incontrati lungo il percorso. Mentre domenica l’artista, creator e produttore Klaus indagherà sul legame tra musica elettronica, montagne e mondo naturale, raccogliendo suoni dal paesaggio che confluiranno in una performance dal vivo.

Toni Servillo (foto Masiar Pasquali)

Servillo a Capri

‘Per dare voce e anima al teatro e al cinema con un’arte di rara profondità, trasformando ogni interpretazione in un’esperienza universale’: con questa motivazione domenica Toni Servillo riceverà il Premio Faraglioni Capri international. Dopo la consegna del riconoscimento, con una cerimonia aperta al pubblico nel Chiostro grande della Certosa di San Giacomo a Capri, l’attore si esibirà anche in una performance teatrale.

Gianni Morandi (foto Virginia Bettoja)

C’era un ragazzo…

Con i suoi 81 (e rotti) anni, Gianni Morandi non è ancora pronto alla pensione. Lunedì inaugurerà al Castello Carrarese di Este (Pd) il nuovo tour di 16 date – tutte all’aperto – con cui festeggerà i 60 anni di ‘C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones’, il famosissimo brano scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini.