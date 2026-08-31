Caso Ranucci. Rai chiamata a spiegare. I giornalisti di Report si dividono. Attacchi e veleni contro Presutti e Piervincenzi

Il caso della cacciata di Sigfrido Ranucci da Report dovrebbe arrivare il 17 settembre in Consiglio di amministrazione Rai, dopo le richieste insistenti dei membri di minoranza Alessandro Di Majo (5 Stelle), Davide Di Pietro ( rappresentante dei dipendenti) e Roberto Natale (Alleanza Verdi-Sinistra), gli stessi che nei giorni scorsi avevano definito “grave e dissennata la decisione di sostituire il giornalista nominando due nuovi conduttori”

Il confronto ci sara’ quando però le scelte sul futuro della trasmissioni sono già state fatte e annunciate, mentre nel frattempo la vicenda si è ulteriormente complicata.

Antonio Marano, il presidente leghista del cda, puo’ giustificarsi per non aver convocato prima il consiglio perché l’amministratore delegato Giampaolo Rossi e il direttore dell’Approfondimento Paolo Corsini non avevano ancora definito come gestire la posizione di Sigfrido Ranucci e il nuovo assetto del programma. Ora il Consiglio dovrebbe ricostruire le ragioni della decisione, il ruolo attribuito ai rapporti tra Ranucci e Valter Lavitola, il percorso seguito dagli Affari legali e dalle Risorse umane, i possibili rischi per l’azienda e il progetto editoriale che la Rai intende mandare in onda. Restano inoltre da chiarire i criteri della scelta dei nuovi conduttori e la gestione di una vicenda raccontata per quasi due mesi attraverso indiscrezioni, comunicati e dichiarazioni, senza una spiegazione pubblica e complessiva da parte della Rai.

Il punto dal quale partiranno i consiglieri è quello che accompagna questa storia ormai da settimane: capire se e in quale misura il rapporto personale tra Ranucci e Valter Lavitola abbia avuto conseguenze sull’attività giornalistica di Report. Perché, sostengono i consiglieri, della minoranza l’esistenza di un rapporto personale non sarebbe sufficiente e, in assenza di elementi ulteriori, diventerebbe difficile comprendere la decisione assunta dall’azienda.

È una distinzione importante anche per un’altra ragione. La Rai ha attivato sulla vicenda la Commissione per il Codice Etico e quel precedente rende inevitabile utilizzare criteri omogenei qualora emergano situazioni analoghe.

Nel frattempo però la discussione si è spostata anche sui due giornalisti scelti per sostituirlo.

Presutti e Piervincenzi

Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi sono stati annunciati dalla Rai il 28 agosto, ma i loro nomi circolavano già da oltre un mese. Il Giornale d’Italia il 22 luglio li aveva indicati entrambi come possibili successori di Ranucci, quando il percorso aziendale sul conduttore di Report era ancora in corso. Una coincidenza temporale che oggi rende interessante ricostruire quando sia maturata effettivamente la soluzione poi annunciata dalla Rai.

Su Presutti nelle ultime ore si è aperto il capitolo Cefalù. Una fotografia documenta la sua presenza nel ristorante di Valter Lavitola e Ranucci sostiene che la collega lo avrebbe frequentato anche in altre occasioni per alcuni “progetti”, circostanza che, malignamente dice, sarebbe verificabile attraverso le chat sequestrate sul telefono dell’imprenditore. Non emerge al momento alcun comportamento improprio della giornalista, ma poiché proprio i rapporti con Lavitola hanno portato la Rai ad attivare la Commissione per il Codice Etico su Ranucci, resta da capire se Rossi e Corsini conoscessero già queste circostanze e quale valutazione ne avessero eventualmente fatto.

Piervincenzi e Spada

Anche intorno a Piervincenzi stanno emergendo elementi che alimentano la discussione, pur senza mettere in discussione il suo curriculum professionale. È un giornalista che ha fatto inchieste sulla criminalità, diventato famoso per il filmato che lo ha ripreso mentre presentandosi con il microfono in mano davanti a Roberto Spada, del clan Spada a Ostia, per chiedergli sul presunto sostegno a Casapound nel 2017, si e’ preso una testata dritta in faccia che gli ha spaccato il naso.

Per la nomina ha esultato Massimiliano Zossolo, fondatore di Welcome to Favelas, un grande aggregatore di video inviati dagli utenti su degrado urbano, violenza, incidenti, affiancato dalla cronaca urbana con contenuti politici, soprattutto su immigrazione, che ha definito Piervincenzi “un grandissimo amico” della pagina e ha ricordato una loro collaborazione nel 2016 per un servizio di Nemo – Nessuno escluso, arrivando ad augurarsi pubblicamente di poter collaborare nuovamente proprio a Report.

Sono circolate notizie anche sul rapporto tra Piervincenzi e Paolo Corsini, il direttore dell’Approfondimento che lo ha scelto. Entrambi vengono dal mondo del rugby e ne condividono da anni la passione. Allo stato non risultano però elementi che consentano di trasformare questa conoscenza o vicinanza di ambiente in qualcosa di rilevante rispetto alla nomina, ed è corretto fermarsi qui.

C’è infine il versante politico. Dagospia ha scritto di interlocuzioni che avrebbero accompagnato la scelta di Presutti, accreditata nelle ricostruzioni come un nome gradito nell’area M5S-Avs. Sono indiscrezioni particolari considerando che proprio da M5S e Avs sono arrivate le critiche più dure contro la rimozione di Ranucci.

Presi singolarmente, sono elementi molto diversi tra loro, sostanzialmente irrilevanti. Messi insieme spiegano però perché il Cda del 17 settembre difficilmente potrà occuparsi soltanto dei rapporti tra Ranucci e Lavitola.

Ci sono poi le tensioni interne alla redazione. La Presse racconta delle divisioni tra i giornalisti di ‘Report’, nonostante il tentativo di far rientrare la spaccatura emersa nelle ore in cui si decideva il destino di Ranucci. Da una parte il grosso degli inviati di punta della trasmissione, che il 2 settembre incontreranno Corsini, dall’altra la redazione vera e propria a cui non ha fatto piacere che molte delle posizioni espresse in questi giorni vengano attribuite alla redazione nel suo insieme. Una situazione che, se proseguisse, potrebbe portare a un contro-comunicato chiarificatore. Anche su Presutti e Piervincenzi le opinioni non sono unanimi, mentre le fughe in avanti e le interviste rilasciate da alcuni inviati rischiano di diventare occasione di scontro. Ad aumentare le tensioni ci sarebbe anche il tentativo di un paio di inviati di trattare direttamente con la direzione.

Il passaggio in Cda dovrebbe consentire quindi di mettere insieme pezzi che fino ad oggi oscuri. Corsini potrà ricostruire le ragioni editoriali del nuovo Report, mentre i responsabili delle Risorse umane e degli Affari legali potranno chiarire il percorso aziendale seguito per arrivare alla decisione di sospendere Ranucci dalla responsabilita’ di Report e sugli eventuali rischi conseguenti a questa scelta. Dopo quasi due mesi di indiscrezioni, comunicati e dichiarazioni, manca ancora una ricostruzione pubblica e complessiva da parte della Rai.

Ranucci (foto LaPresse)