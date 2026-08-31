Personaggi e temi più citati su radio e tv: Meloni in testa. Ranucci sempre sul podio

Nella settimana dal 24 al 30 agosto la premier recupera la posizione di vertice, scavalcando il presidente Usa Trump e Ranucci che resta comunque sul podio.

Entra in classifica Di Battista dopo la notizia del malore che lo ha colto a Cuba

Secondo i dati raccolti da Mediamonitor.it fra lunedì 24 e domenica 30 agosto su 112 emittenti radiofoniche e televisive, nazionali e locali questa è la classifica dei personaggi e temi più citati:

Meloni in vetta

Rispetto alla setttimana precedente i personaggi sul podio sono gli stessi, ma in posizioni diverse. Giorgia Meloni è stata la più citata negli ultimi 7 giorni sulle radio e tv italiane. La premier, che la scorsa settimana ha partecipato alle commemorazioni per il decimo anniversario del sisma di Amatrice, è stata nominata 792 volte.

Meloni si lascia alle spalle Donald Trump (672) che in questi giorni ha lanciato l’operazione ‘Economic Outcast’, una durissima offensiva finanziaria contro l’Iran e, in pieno scontro commerciale con il Canada, ha provocatoriamente firmato un decreto per cambiare il nome del lago Ontario in lago America.

Completa il podio Sigfrido Ranucci (624), ufficialmente rimosso dai vertici Rai dalla conduzione di Report.

Di Battista quarto

In quarta posizione troviamo Alessandro Di Battista (460), colpito da un grave malore a Cuba, dove si trovava per un reportage giornalistico. Lo segue Papa Leone XIV (418) che, ricevendo i partecipanti al congresso dell’Istituto delle Scienze Amministrative, ha lanciato un monito sull’Intelligenza Artificiale, auspicando un equilibrio nell’utilizzo delle tecnologie.



Tornando sulla politica italiana, a rappresentarla ci sono al sesto posto Elly Schlein (391), che proprio lunedì scorso ha battuto il record di permanenza ininterrotta alla guida del PD detenuto da Pierluigi Bersani. E all’ottavo il ministro degli Esteri Antonio Tajani (347), che, oltre a ribadire, in polemica con la Lega, la ferma opposizione alle tasse sugli extraprofitti bancari, ha confermato gli aiuti economici e militari a Kiev.



L’indagine assegna la settima posizione a Ratko Mladić, il “boia di Srebrenica” morto all’ospedale del centro di detenzione delle Nazioni Unite all’Aia, dove stava scontando la condanna all’ergastolo (390).

Chiudono la top ten Dolly Parton, la leggendaria e iconica regina della musica country scomparsa il 25 agosto (247) e Marc Marquez, dominatore assoluto del Moto GP di Aragona (184).

Giorgia Meloni 792 Donald Trump 672 Sigfrido Ranucci 624 Alessandro Di Battista 460 Papa Leone XIV 418 Elly Schlein 391 Ratko Mladić 390 Antonio Tajani 347 Dolly Parton 247 Marc Marquez 184



Nota metodologica