GP d’Italia, Monza da record: sold out, quasi 400mila presenze e 208 milioni di indotto

Tutto pronto sul circuito brianzolo per ospitare la 97esima edizione del Gp d’Italia di F1, con Pirelli title sponsor per il quinto anno. Tra investimenti, passione e storia che trasformano la gara in un evento che va oltre la pista

Rispetto agli anni passati la cornice non è stata la pista di Monza, ma l’entusiasmo alla conferenza che tradizionalmente apre la settimana che porta al gran premio d’Italia non era diversa. Anzi, se possibile, ancora più forte se si considerano i numeri che G La Russa, al suo primo GP da presidente Aci, ha raccontato: “siamo già sold out, non c’è più un seggiolino libero per domenica. È una gioia e una soddisfazione. Ogni anno alziamo l’asticella, ci saranno quasi 400mila persone in tre giorni”, ha spiegato all’incontro ospitato nella sede dell’Automobil Club di Milano.

Al tavolo dei relatori: da sinistra: Pietro Meda, Martina Riva, Attilio Fontana, Geronimo La Russa, Paolo Pilotto, Marco Tronchetti Provera e Giuseppe Redaelli

Oltre al pubblico – le attese parlano di turisti e spettatori parlano di quasi 70 nazioni diverse -, a rivestire di record una delle settimane più attese dagli appassionati di motori italiani anche i numeri di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza sulla ricaduta economica del GP d’Italia di cui beneficeranno un’ampia parte di territorio lombardo, oltre chiaramente a Monza e alla Brianza, a Milano e la sua area metropolitana – sempre più coinvolte con le iniziative collaterali del Fuori Gp.

Le stime parlano di un indotto da quasi 208 milioni di euro (dei quali 106,4 milioni destinati alla provincia di Monza Brianza e 63,2 milioni a Milano e Città metropolitana), con un incremento all’incirca dell’8% (+7,9) rispetto al 2025, in linea con il trend di crescita avuto lo scorso anno,

A conferma di come il Gran Premio nello specifico, e i grandi eventi in generale, siano un valore aggiunto per l’economia del territorio ospite, che ne amplificano l’immagine e la comunicazione.

Moderati da Federica Masolin, durante l’incontro si sono soffermati proprio su questo aspetto i diversi relatori presenti: il Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, l’assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano, Martina Riva e il Presidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera. Oltre a La Russa, il presidente di Aci Milano, a fare gli onori di casa Pietro Meda e il presidente di Autodromo Nazionale Monza, Giuseppe Redaelli.

Collegati in video il ministro Matteo Salvini, il governatore delle Marche Francesco Acquaroli e il presidente e ceo della F1 Stefano Domenicali.

Geronimo La Russa (foto Aci) Marco Tronchetti Provera (foto Aci)

Programmazione al centro

“Ogni anno il Gp che viviamo a Monza è frutto di un lavoro intenso, di squadra, che dura 12 mesi e va oltre”, ha spiegato Pilotto. Rimarcando la centralità dell’aspetto della programmazione e della collaborazione tra le diverse istituzioni che accompagna l’appuntamento, il sindaco ha citato anche il rinnovo della convenzione tra Aci Sias con il Consorzio che gestisce la Villa Reale, i Giardini e il Parco di Monza prolungato fino al 2044. “E’ un lasso di tempo lungo che diventa anche una leva nelle trattative con F1 per poter mantenere il gran premio a Monza”, ha detto, “programmando tutti quegli interventi che servono per rendere la struttura sempre competitiva”.

Gli ha fatto eco anche il governatore Fontana secondo cui il sostegno delle istituzioni e la risposta positiva alle richieste di ammodernamento di F1 diventano un punto di partenza per guardare con “ragionevole fiducia” all’estensione dell’accordo con il circus oltre all’attuale scadenza del 2031.

Ma gli investimenti non riguardano solo pista e infrastrutture. Al centro c’è sempre più anche l’esperienza del pubblico.

Entrando nel dettaglio degli ultimi interventi realizzati, il presidente dell’autodromo Redaelli ha citato tra le novità l’aggiunta di nuove tribune, salite a 45, la riorganizzazione delle aree prato, l’installazione di nuovi maxi schermi – diventati 43 su tutto il tracciato, il potenziamento dell’impianto audio, la riorganizzazione delle aree per il ristoro – con la presenza confermata dei ragazzi di Pizzaut nel Paddock, e l’aggiunta di due nuove aree per l’ospitalità.

Nello show a cornice della gara confermato il passaggio delle frecce tricolore, con l’intrattenimento pre gara che vedrà l’esibizione di Laura Pausini e l’esecuzione dell’inno cantato dal tenore Francesco Meli.

Geronimo La Russa con Moby, nuova mascotte Aci, al debutto. Tra le novità introdotte con il gp anche un approfondimento dedicato alla F1 in onda nei week end di gara su Aci Radio

La storia e la passione

Per il quinto anno consecutivo title sponsor del GranPremio d’Italia sarà Pirelli. “Monza è un mondo di cui ci sentiamo parte”, ha sottolineato Tronchetti Provera, celebrando il legame della multinazionale con il circuito brianteo, che non riguarda solo il fatto di essere da diversi anni fornitrice unica di pneumantici per le scuderie in gara nel campionato, ma che affonda nella vicinanza territoriale in primis e nella passione comune per la tecnologia le sue radici.

“Sarà un gran premio eccezionale” l’auspicio di La Russa. “Le Ferrari sono competitive e in griglia c’è l’italiano Kimi Antonelli leader del Mondiale”, ha detto ancora, tornando a rimarcare come i colori e le istantanee che raccontano il gp ogni anno siano tra le immagini più belle che “celebrano l’Italia, la sua passione e la sua capacità di essere protagonista per i grandi eventi”.

“Questo è un circuito dove si scrivono primati”, ha aggiunto in chiusura, ricordando che Monza è l’impianto che detiene il record per il maggior numero di granpremi corsi sul suo tracciato.

E a proposito di storia, l’edizione 97 cade a 30 anni dal primo gp d’Italia vinto da Michael Schumacher con la rossa e a 60 anni dall’ultima gara vinta da un italiano – il marchigiano Ludovico Scarfiotti, sempre su Ferrari, a cui verrà dedicata l’area direzione nell’impianto.