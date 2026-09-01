Risiko dei giornali: Agnese Pini al Messaggero? Una voce che non sta in piedi

Come si divertono i giornalisti italiani a chiacchierare. In queste settimane, tra il grande caos cha attraversa la Rai per le vicende di Report e il nuovo giro di valzer aperto nelle direzioni dei quotidiani, ogni movimento diventa il tassello di un risiko editoriale.

E dove non arrivano le notizie, spesso arriva la fantasia.



A rendere particolarmente vivace il gioco è il nuovo QN Media di Leonardo Maria Del Vecchio, che ancora prima di debuttare nella sua nuova veste è diventato uno dei poli di attrazione del giornalismo italiano.

Nel giro di pochi giorni sono approdati nel gruppo Guido Boffo e Mattia Feltri: il primo come vicedirettore del nuovo QN, il secondo come editorialista, con il ritorno alla scrittura quotidiana e la sua rubrica ‘Buongiorno’ destinata alla prima pagina.

Il passaggio di Boffo ha fatto particolarmente rumore. Ex direttore e fino a oggi vicedirettore del Messaggero, era stato annunciato come futuro vicedirettore del Gazzettino accanto al nuovo direttore Osvaldo De Paolini. Ha invece scelto QN Media, entrando nella squadra guidata da Agnese Pini.



Da qui il ragionamento, piuttosto elementare, di chi disegna i risiko editoriali: se Boffo lascia il gruppo Caltagirone per andare da Del Vecchio, qualcuno potrebbe compiere il percorso inverso.

Ed ecco comparire la voce di un possibile arrivo di Agnese Pini al Messaggero.



Ma Pini al Messaggero, a fare che cosa? Non certamente il direttore, dal momento che Roberto Napoletano appare saldamente insediato alla guida del quotidiano di via del Tritone e la sua poltrona non risulta affatto vacante. E non si comprende per quale altra posizione Pini dovrebbe lasciare il ruolo che ricopre oggi.



La giovane direttrice governa contemporaneamente QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. Soprattutto, è una delle protagoniste dell’operazione editoriale sulla quale Del Vecchio sta investendo risorse, ambizioni e reputazione. Un progetto ancora in costruzione, che ha già richiamato Mario Orfeo come direttore editoriale, Boffo come vicedirettore, Feltri come editorialista e altre firme che saranno annunciate nelle prossime settimane.

L’arrivo di Orfeo era stato accompagnato dalla conferma esplicita di Pini alla direzione responsabile delle testate del gruppo.

Perché mai dovrebbe lasciare adesso una posizione tanto centrale per trasferirsi in un gruppo nel quale, al momento, non esiste neppure una direzione disponibile? Tanto più conoscendo la complessità e la rischiosità che possono accompagnare il rapporto con un editore forte e molto presente come Francesco Gaetano Caltagirone.

Gabriele Benedetto (foto Imago Economica)

Pini è inoltre legata a doppio filo al progetto e all’amministratore delegato di QN Media, Gabriele Benedetto. Sabato i due saranno insieme a Cernobbio, al Forum organizzato da The European House – Ambrosetti: un’occasione per presentarsi alla platea dell’economia e delle istituzioni come i nuovi protagonisti – quasi le nuove star – del piccolo mondo dei media italiani.

Il progetto completo di QN Media sarà presentato all’inizio di novembre, in coincidenza con il debutto del nuovo quotidiano e del progetto digitale collegato.

Nel frattempo, il gruppo continuerà probabilmente ad alimentare indiscrezioni e chiacchiere, anche perché l’arrivo di Feltri con la sua rubrica quotidiana e quello di Boffo alla vicedirezione confermano che la campagna acquisti non è conclusa.

