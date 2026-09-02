Vince Canale 5 con Hotel Costiera, che supera su Rai1 la serie Netflix con Matilda De Angelis nei panni dell’avvocata Lidia Poët nella Torino di fine ‘800. Ma il vero protagonista della serata è stato Infante al debutto con ‘Verità nascoste’ su Rete4 a podio, sfiorando il 10%

Film e serie, il calcio della Coppa Italia e l’approfondimento. Sono gli ingredienti che componevano la griglia della prima serata di martedì 1 settembre.

Mentre ancora la programmazione delle varie reti non è ancora ripartita a pieno regime, a imporsi – aiutato anche dal traino della Ruota della Fortuna a 4,503 milioni di spettatori (26,2%) – è stato ‘Hotel Costiera’ andato in onda su Canale5. La serie italo-americana, prodotta da Prime con tra i protagonisti Jesse Williams, Maria Chiara Giannetta e una comparsata di Elettra Lamborghini, ha conquistato 1,941 milioni di spettatori con uno share del 14,4% .

Su Rai1 non ha sfondato ‘La Legge di Lidia Poët – prodotta da Netflix con Matilda De Angelis – che si è fermata a 1,549 milioni di spettatori pari all’11,2% di share.

Matilda De Angelis nei panni di Lidia Poet La lettera in esclusiva della mamma di Alberto Stasi

Infante buona la prima

A chiudere il podio – diventando comunque il vero protagonista della serata in tv – è stato Milo Infante, al debutto con il suo ‘Verità Nascoste’ in veste serale su Rete4. Il programma crime – che tra i contenuti ha ripreso anche la lettera scritta dalla mamma di Alberto Stasi – ha superato il milione di spettatori (1,018), con uno share che ha sfiorato il 9.9%.

Sul fronte dell’approfondimento, ma con taglio politico, ‘In Onda Prima Serata’ su La7 è arrivata ben distante, raggiungendo i 739 mila spettatori e il 4,8% di share.

Il primo dato registrato dal debuttante Intante, arrivato a Cologno nelle scorse settimane estive dopo l’addio alla Rai, sembra quindi promuovere la scelta Mediaset di accompagnare la trasmissione nella sua veste serale con il traino pomeridiano della scorsa settimana e di offrire l’approfondimento crime come alternativa alla politica. Poi la vera prova del nove sarà il confronto con ‘di Martedì’ di Giovanni Floris, non ancora ripartito.

Il match di Coppa Italia tra Torino e Monza (foto LaPresse)

Il resto dell’offerta tv

Guardando al resto dell’offerta tv, su Italia1 la partita di Coppa Italia tra Torino e Monza, con la vittoria dei brianzoli per 1 a 0 ha registrato 1 milione di spettatori con il 6,3%. Su Rai2, L’ultima vendetta è stato seguito da 817mila spettatori (5,6%).

Su Rai3 Il mio nome è Riccardo Cocciante ha totalizzato 760mila spettatori (4,9%).

Su Tv8 ‘The Karate Kid – La leggenda continua’ ha ottenuto 416 mila spettatori (3,4%), mentre sul Nove ‘Comedy Match’ si è piazzato non molto distante con 412mila spettatori e il 3% di share.