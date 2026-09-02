Sarzana accende il Festival della Mente: il fuoco delle idee sfida l’AI

Il Festival della Mente di Sarzana, quest’anno alla sua XXII edizione, si terrà dal 4 al 6 settembre, nel centro storico e nella fortezza Firmafede, nel cuore della città in provincia di La Spezia, a un passo dalla Toscana. Il tema è il fuoco, come scintilla di emozioni e stimolo allo sviluppo della civiltà umana, metafora dell’intelligenza artificiale della trasformazione.



La manifestazione, che gode del Patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Liguria e di RAI Liguria, promossa da Fondazione Carispezia e dal Comune di Sarzana, è diretta da Benedetta Marietti.

“La parola fuoco il filo conduttore di questa edizione del Festival della Mente, il primo festival europeo dedicato alla creatività e alla nascita delle idee” spiega Marietti. “Elemento sacro per eccellenza, portatore di vita e di morte, simbolo di purificazione e distruzione, il fuoco è un prisma che riflette la vocazione multidisciplinare del festival e insieme lo Zeitgeist di un’epoca complessa e difficile da definire”.

Gli eventi clou

Anche in quest’edizione, sono stati coinvolti un gran numero di relatori che animeranno 34 eventi principali, 9 appuntamenti dedicati a ragazzi e bambini, 2 workshop praticaMente e il palinsesto di extraFestival. I 50 protagonisti, tra scrittori, scienziati, economisti, storici, artisti, esploreranno i meccanismi della creatività e della nascita delle idee.



L’apertura è affidata alla lectio magistralis di padre Paolo Benanti, che venerdì 4 settembre 2026 alle ore 19 affronterà il tema delle potenzialità dell’intelligenza artificiale, che ricorda il ‘fuoco primordiale’ rubato da Prometeo, grazie al quale gli uomini hanno potuto evolversi.

Il fuoco però è anche metafora di guerra e distruzione. Si parlerà dei conflitti delle guerre che stanno trasformando il sistema globale, ma anche delle parole che provano a spegnerle, con giornalisti, criminologi e scrittori. Tra loro, Francesca Mannocchi, giornalista e scrittrice che s occupa di migrazioni e conflitti.



La Storia è costellata di eventi in cui il fuoco ha avuto un ruolo da protagonista. Ed è stato un interlocutore per San Francesco, di cui parlerà nella sua lectio magistralis Alessandro Barbero, presenza costante al Festival della Mente da almeno 18 edizioni.



Alcuni altri relatori: lo scrittore, storico e filosofo Paolo Pecere, Matteo Nucci, finalista al Premio Strega 2026 con ‘Platone. Una storia d’amore’ (Feltrinelli, 2025), Sara Barsotti, fisica a capo del dipartimento Attività vulcanica e pericoli vulcanici presso l’Ufficio Meteorologico Islandese – Osservatorio Vulcanologico, e Leonardo Piccione, scrittore che vive gran parte dell’anno in Islanda, che stanno studiando la geologia dell’isola, Roberto Battiston, professore ordinario di Fisica sperimentale all’Università degli Studi di Trento, che parlerà di energia.

Beatrice Marietti Ponzanelli e Corradino

Il fuoco della passione

Ci si addentrerà anche dell’universo dei sentimenti e delle emozioni. Sul palco, Davide Ferrario, regista, romanziere e saggista, Melania Mazzucco, scrittrice e appassionata studiosa d’arte, Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicoanalista, professore ordinario di Psicologia dinamica presso La Sapienza di Roma. Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, Livia Viganò e Tommaso Coluzzi,

rispettivamente COO e co-founder e giornalista di Factanza Media, discuteranno temi che oggi investono le nuove generazioni, dalla salute mentale alle loro aspettative e fragilità, per cercare di distinguere il fuoco che le accende da quello che le consuma.



Al festival, come da tradizione, andranno in scena anche una serie di spettacoli teatrali e musicali, sempre nel segno del fuoco.

Un confronto che unisce

“Ci sono eventi che una città ospita, e altri che, anno dopo anno, finiscono per raccontarne l’anima. Il Festival della Mente appartiene a questa seconda categoria” afferma il Sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli. “Da oltre vent’anni Sarzana apre le proprie piazze, le sue strade e i suoi luoghi di incontro a migliaia di persone che arrivano qui per ascoltare, confrontarsi, scoprire, ma soprattutto per condividere il piacere del pensiero. È forse questa la sua forza più autentica: ricordarci che la cultura non divide, ma unisce, creando occasioni di incontro tra generazioni, esperienze e sensibilità diverse”.



Sarzana, una città di 21mila abitanti, con un nucleo storico affascinante, diventa il luogo dove il sapere incontra la vita quotidiana e dove una comunità intera si riconosce nella capacità di continuare a porsi domande, ad ascoltare gli altri e a immaginare insieme il futuro. Si incontrano e confrontano generazioni diverse.

“In un tempo segnato da grandi trasformazioni, la cultura rappresenta uno strumento fondamentale per interpretare la complessità del presente, alimentare il pensiero critico e rafforzare il senso di appartenenza” dichiara Andrea Corradino, il Presidente della Fondazione Carispezia, che sostiene il progetto del festival, perché “valorizza il territorio e promuove la cultura come bene condiviso, favorendo il dialogo tra saperi, generazioni e comunità”.

ExtraFestival e parallelaMente

La sezione extraFestival offre attività, laboratori, spettacoli collaterali, che coinvolgono tutta la città di Sarzana. Dal 3 al 5 settembre si svolge anche la XIII edizione di parallelaMente, rassegna off del Festival della Mente curata da Orianna Fregosi, che mette a confronto associazioni culturali e artisti locali con realtà provenienti da altri territori.



Tutti gli eventi di parallelaMente sono gratuiti e a ingresso libero. Quelli del festival hanno biglietti di importi diversi, dal 5.50 a 15 euro. È possibile acquistarli on line, su www.festivaldellamente.it, dove si trova il programma completo della manifestazione, sul sito di Ticketmaster e a Sarzana presso la biglietteria del Teatro degli Impavidi.

FurgoMytho e Spazio AUT AUT

Una web radio indipendente, Radio Rogna, attiva dal 2016, presidia e racconta il festival con il suo FurgoMytho, un furgone trasformato in una postazione radio itinerante. L’iniziativa è nata nel 2023 per ricordare Giulio, giovane appassionato di mitologia greca, che amava raccontarla con leggerezza e ironia nei podcast realizzati durante i laboratori della radio.

I ragazzi di Fondazione AUT AUT ETS, nata alla Spezia per favorire l’inserimento lavorativo di giovani adulti con autismo e disabilità, durante i giorni del festival hanno uno spazio per proporre al pubblico il merchandising ufficiale della manifestazione, realizzato dal marchio Amelie, e prodotti artigianali da loro creati.



Per il buon esito della manifestazione, l’organizzazione coinvolge 250 volontari, studentesse e studenti delle università di tutta Italia e delle scuole superiori del territorio.