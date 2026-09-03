Cipnes Gallura lancia ‘AMARE 2026’, magazine per chi vuole investire nel lusso in Sardegna

Il Cipnes Gallura, Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna Gallura, ha realizzato AMARE 2026 – Yachting and Aviation Industries in Sardinia, magazine in lingua inglese dedicato alle opportunità di investimento nell’Isola nei settori della nautica, dell’aeronautica e della blue economy. Il progetto rientra nel Piano di internazionalizzazione dell’industria sarda nautica e aeronautica, finanziato dalla Regione Sardegna.

La pubblicazione, 70 pagine a colori, ha come editorial chief Guido Piga, responsabile della comunicazione e del Centro Studi Cipnes Gallura/UniOlbia.

La rivista arriva a bordo di yacht e jet privati

AMARE 2026 viene distribuito gratuitamente nell’Aviazione Generale dell’aeroporto di Olbia Costa Smeralda, dove intercetta gli utenti dei jet privati in arrivo dall’estero, e a bordo dei grandi yacht ormeggiati nei campi boe di Cala di Volpe e del Pevero. La distribuzione in Gallura aumenta nel mese di settembre, mentre il magazine sarà presente anche nei principali saloni nautici internazionali di Cannes, Miami, Düsseldorf e Genova. Per la distribuzione nei campi boe il progetto si avvale della collaborazione di Bintarf; nell’Aviazione Generale dell’aeroporto di Olbia opera invece Eccelsa Aviation, società del Gruppo Geasar.

Il magazine racconta il sistema produttivo sardo attraverso approfondimenti su superyacht e industria nautica, business aviation, investimenti internazionali, sostenibilità, Posidonia e campi boe, biometanolo, formazione universitaria e nuove competenze. Il pubblico di riferimento comprende armatori, ospiti dei superyacht, imprenditori, investitori, operatori della nautica e utenti della business aviation.

La presentazione ad agosto

Il progetto editoriale era stato presentato ai primi di agosto con una conferenza stampa alla quale avevano partecipato il presidente del Cipnes Gallura Livio Fideli, il vicepresidente Antonio Loriga, il direttore generale e presidente UniOlbia Aldo Carta, il sindaco di Olbia e presidente della Provincia Gallura Settimo Nizzi, Guido Piga e rappresentanti delle istituzioni e del sistema aeroportuale della Costa Smeralda guidato da Geasar.

La copertina del numero è dedicata al New Mediterranean e mette in relazione il ruolo della Sardegna nel turismo con quello nello yachting, nello shipping e negli investimenti in innovazione. I volti scelti sono quelli di Grazia Deledda, nel centenario del Nobel, del principe Karim Aga Khan, dell’ammiraglio Nelson e di Napoleone.