ioleggoperché apre agli asili nido: libri in dono anche per i più piccoli

Dal 1° settembre al 14 ottobre anche gli asili nido potranno iscriversi a #ioleggoperché, l’iniziativa sociale promossa dall’Associazione Italiana Editori (AIE) per arricchire le biblioteche scolastiche. Per la prima volta, nell’undicesima edizione del progetto, la campagna coinvolgerà anche i servizi educativi dedicati ai bambini da zero a tre anni.

I nidi potranno registrarsi sulla piattaforma ioleggoperche.it⁠ e, a partire dal 9 settembre, gemellarsi con un massimo di cinque librerie del territorio. Parteciperanno così alla campagna nazionale di donazione, in programma dal 7 al 15 novembre 2026. In quei giorni chiunque potrà acquistare nelle librerie aderenti uno o più volumi da destinare anche alle biblioteche dei nidi.

L’iniziativa #IoLeggoperché nei nidi L’iniziativa #IoLeggoperché nei nidi

Dopo dieci anni al fianco delle scuole, #ioleggoperché estende dunque il proprio raggio d’azione alla primissima infanzia. L’apertura nazionale è resa possibile dal sostegno di Fondazione Cariplo e nasce dall’esperienza di #ioleggoperchéLAB-NIDI, il progetto avviato nel 2022 che in quattro anni ha coinvolto fino a 350 strutture in Lombardia e nelle province di Novara e Verbano-Cusio-Ossola.

L’iniziativa rientra nella “Sfida di Mandato Anita. L’infanzia prima”, il programma di Fondazione Cariplo dedicato al benessere e alle opportunità di crescita dei bambini da zero a sei anni, con particolare attenzione ai contesti più fragili.

I servizi educativi per la fascia 0-3 anni riceveranno i libri acquistati e donati dai cittadini. Il contributo degli editori previsto per l’edizione 2026 resterà invece riservato alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie aderenti di Calabria, Sardegna e Molise, regioni che finora hanno registrato livelli di partecipazione più contenuti e sulle quali #ioleggoperché ha scelto di concentrare una parte del proprio intervento.