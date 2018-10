Continua l’espansione internazionale dell’Eroica, la granfondo per bici d’epoca che ogni anno attira a Gaiole in Chianti migliaia di appassionati da tutto il mondo. Il format è già stato esportato in sei Paesi: Sud Africa, Giappone, Stati Uniti, Gran Bretagna e Olanda.

Nel 2020 è già pronto lo sbarco in Cina e Australia. E da pochi giorni è stato inaugurato il primo Eroica Caffè all’estero. E’ l’esportazione della filosofia che ha permesso di creare questa manifestazione ormai famosissima, nata nel 1997 da un’idea tra amici, seduti al Barrino di Gaiole in Chianti e intenti a bere qualcosa in compagnia insieme all’inventore dell’Eroica, Giancarlo Brocci.

Il primo Eroica Caffè è stato aperto a Brolio recuperando gli spazi del circolo dei lavoratori delle vigne Ricasoli. Il primo esperimento oltre confine è stato presentato sabato scorso a Barcellona, un locale dedicato agli amanti del ciclismo aperto da due appassionati catalani da anni habituée dell’Eroica in Toscana. Il “fenomeno Eroica” non si ferma più: il 24 ottobre a Trento uno studente universitario ha discusso una tesi in management della sostenibilità e del turismo, nella quale dimostra l’impatto dell’Eroica sulla realtà economica della zona.

Secondo questo studio, Gaiole è l’unico centro del Chianti che sta dando segni di crescita economica. Mentre il resto dell’area fatica sia a livello di attività economiche che di numero di abitanti. A Gaiole, dal 2005 al 2016, le strutture ricettive sono cresciute del 51.7%, i posti letto sono aumentati del 39.7% e le presenze del 33.6%. Una dimostrazione da manuale dell’efficacia del turismo sportivo, nuova tendenza internazionale che l’Italia deve sfruttare al meglio. Al Barrino di Gaiole sanno come si fa.