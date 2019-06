Aon technical partner di Fondazione Cortina 2021

Aon è technical partner di Fondazione Cortina 2021, l’ente organizzatore dei Campionati del Mondo di Sci Alpino che si terranno a Cortina D’Ampezzo dall’8 al 21 febbraio 2021.

La multinazionale che si occupa di consulenze per la gestione dei rischi e l’organizzatore dei Campionati del Mondo di Sci Alpino, spiega un comunicato stampa, con questa partnership puntano alla valorizzazione del territorio veneto e al rilancio del celebre polo sciistico in un’ottica di innovazione organizzativa, sostenibilità ambientale e turismo responsabile, favorendo al contempo investimenti in infrastrutture polifunzionali di lungo periodo, a servizio delle comunità locali.

Aon è attiva con numerose partnership e sponsorship di realtà locali e conta uffici dislocati tra Belluno, Pordenone, Treviso, Verona e Vicenza e 100 specialisti al servizio di 880 clienti, ricorda la nota stampa. Tra le collaborazioni in ambito sportivo figurano il sostegno della società calcistica LR Vicenza Virtus, che vede il coinvolgimento di alcune delle più dinamiche realtà imprenditoriali del territorio.

“Aon opera da sempre a favore delle comunità in cui è attiva supportando le iniziative che più rispecchiano l’identità dell’azienda e il legame con il territorio, con un occhio di riguardo al supporto dello sviluppo del business locale e alle iniziative sportive. È in particolare molto forte il sostegno che Aon offre al mondo dello Sport, con cui il Gruppo ne condivide i valori fondanti, come il lavoro di squadra, la valorizzazione dei talenti e il perseguimento degli obiettivi per raggiungere l’eccellenza”, commenta Enrico Vanin, amministratore delegato di Aon e Aon Hewitt Risk & Consulting. “Siamo quindi molto orgogliosi di essere technical partner di Fondazione Cortina 2021 e di creare un’ulteriore sinergia per la crescita economica della regione Veneto”.

“Siamo felici di accogliere Aon tra i nostri Technical Partner”, ha dichiarato Valerio Giacobbi, amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021. “Aon rappresenta un punto di riferimento importante in Italia e nel Veneto, con una grande esperienza nella capacità di supportare le realtà economiche e non solo. Si tratta di un grande Gruppo internazionale con un forte radicamento sul territorio, che sentiamo vicino e che siamo certi porterà ai Campionati del Mondo di sci alpino 2021 un valore aggiunto. Questa nuova partnership conferma la volontà di Fondazione di innovare le modalità di gestione di un grande evento mondiale, coinvolgendo tante e diverse realtà per un vero evento partecipativo”.