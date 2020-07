Nuova partnership pluriennale per Sky e Sony Pictures Television

Sky e Sony Pictures Television hanno siglato una nuova partnership a lungo termine.

L’accordo riguarda il Regno Unito, Irlanda, Italia, Germania, Austria e Svizzera, e garantisce agli abbonati della pay tv l’accesso a diversi contenuti, a cominciare dalle nuove e future uscite dei film Sony Pictures Entertainment (SPE). Pellicole come i recenti Jumanji: The Next Level, Piccole Donne, Bad Boys For Life e il sequel di prossima uscita Peter Rabbit 2 saranno disponibili su Sky Cinema, insieme al nuovo film di animazione di Lin-Manuel Miranda, Vivo e i film basati sui personaggi Marvel Venom 2 e Morbius.

In base all’intesa, spiega una nota, i contenuti sono dispinibili su tutti i servizi pay per view di Sky in tutti i suoi mercati – Sky Store e Sky Primafila, e i servizi di streaming – Now TV, Sky Ticket, Sky Show e Sky X – con l’accesso sia in diretta che on demand.

La nuova partnership copre anche la library di lungometraggi, che comprende le saghe di Hotel Transylvania, Ghostbusters, Karate Kid e Spider-Man.