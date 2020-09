Maurizio Crozza si prepara alla nuova stagione di ‘Fratelli di Crozza’, in onda dal 18 settembre su Nove. Per il suo ritorno, il comico genovese non poteva non ispirarsi a due tra i personaggi più discussi del momento nel mondo della politica e dello sport, loro malgrado alle prese con situazioni particolarmente complicate.

A tenere compagnia al pubblico ci saranno anche il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, alle prese con la ripartenza della scuola, e il team principal della Ferrari, Mattia Binotto, alla ricerca della cause delle prestazioni non all’altezza delle macchine.

Nella passata stagione, ricorda Discovery, la trasmissione del comico genovese ha registrato punte di share del 6,4% con oltre 1,4 milioni di spettatori.