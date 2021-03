Online – Presentazione del Libro Bianco Media e minori. L’educazione ai nuovi media ai tempi del coronavirus

Il volume rappresenta l’esito del percorso di media education svolto dall’Istituto regionale in collaborazione con il Centro di ricerca Information Society Law del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Milano, nell’arco del 2020. La media education si configura come una vera e propria politica pubblica per dar forma ai cittadini di domani, operando a un duplice livello: da un lato quello delle competenze, che superi la semplicistica visione dell’accesso ai media come dimensione sufficiente per un utilizzo consapevole, dall’altro in termini di acquisizione di sapere critico, soprattutto da parte dei più giovani.

Partecipano alla conferenza stampa: Marianna Sala, presidente Corecom Lombardia; Piermarco Aroldi, professore di Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Università Cattolica di Milano; Mario Morcellini, direttore Advanced School in Communication, Unitelma Sapienza; Giovanni Ziccardi, professore di Informatica Giuridica e coordinatore del Centro di ricerca in Information Society Law, Università degli Studi di Milano. Puoi partecipare da YouTube o su Facebook