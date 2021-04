Top donne manager reputation. Prada, Grieco e Franchi sul podio. Salgono Scocchia e Latini

Qual è la reputazione online delle donne ai vertici delle aziende italiane? Secondo l’osservatorio di Reputation Science – che ogni mese analizza l’andamento della Web Reputation dei top manager delle principali aziende italiane – a marzo al primo posto troviamo Miuccia Prada (55,06).

La stilista si conferma al vertice della classifica con le sfilate dedicate alla nuova collezione alla Milano Fashion Week 2021. Consolida il secondo posto la Presidente di Mps Patrizia Grieco (51,13), +7 in classifica generale (www.topmanagers.it), che a marzo è stata designata presidente di Assonime, mentre sale al terzo Elisabetta Franchi (50,39). La stilista a marzo fa un balzo in avanti di 8 posizioni anche nella classifica generale grazie alla sua partecipazione alla Milano Fashion Week, portando l’alta moda in tv e «accendendo i riflettori – secondo quanto riportato dai media – sul coraggio e l’eleganza delle donne». Quarto posto per l’Amministratore Delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa (49,38), che nell’ultimo mese ha firmato le partnership con Eolo e Aruba. È quinta Cristina Scocchia, l’Ad di Kiko che in numerose interviste ha raccontato la propria vision e ribadito l’impegno per l’apertura di nuovi punti vendita con oltre mille assunzioni, ottenendo nell’ultimo mese 49,26 punti. La Presidente di Fininvest Marina Berlusconi, grazie ai risultati superiore alle aspettative del bilancio 2020 e alla crescita dei ricavi pubblicitari, a marzo è sesta (47,77). Cresce il punteggio di Maura Latini (46,01), +4 in classifica generale: l’Ad di Coop Italia conferma il suo impegno contro la disparità di genere e inaugura la campagna ‘Close The Gap’. Chiudono la top10: la Presidente di Poste Italiane Bianca Maria Farina (43,15), ottava, ha lanciato nuove iniziative contro l’evasione assicurativa e siglato un accordo con i sindacati in tema smart working; l’Ad di Ferragamo Micaela Le Divelec Lemmi è nona con il punteggio di 41,28; Michaela Castelli (40,37), Presidente di Acea, in un’intervista individua in investimenti, sostenibilità e resilienza i tre punti imprescindibili per il mondo delle utilities, è decima. Undicesima l’Ad di Rfi Vera Fiorani (36,03), che ha incontrato il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per il via libera al tunnel fiorentino.