Salone del Mobile, mano tesa di Boeri: Gli spazi della Triennale a disposizione ma importante non distinguere Salone da Fuorisalone            

“Ci sono cda che valuteranno ogni questione ma personalmente credo che la Triennale debba favorire con ogni sua possibilità il dialogo tra le parti, fino anche a mettere a disposizione i suoi spazi per il Salone”. Lo ha detto oggi, a Milano, Stefano Boeri, a margine della presentazione del programma 2021 della Triennale di Milano, di cui è presidente.

“L’importante comunque – ha aggiunto – è che non si disgiungano Salone e Fuorisalone, sarebbe il frutto di una visione miope”.

Intanto, come riportava ieri Ansa, il destino del Salone del Mobile rimane ancora in sospeso. Il Cda di Federlegno Eventi, la società che organizza la manifestazione, è tornato a riunirsi stamattina senza trovare una sintesi su come uscire dalla strada senza uscita nella quale si è infilato.

Resta la spaccatura profonda che vede contrapposte circa la metà delle aziende di mobili e design rappresentate nel board, contrarie a organizzare l’edizione del Salone di quest’anno a settembre, e l’altra metà più in linea con l’associazione delle imprese del settore che si è spesa per trovare rassicurazioni dalle istituzioni.

Segnali forti dalla politica sono arrivati venerdì scorso, sia dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, che ha indicato che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è pronto a partecipare all’inaugurazione il 5 settembre, sia dal ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, che ha offerto un tavolo di confronto.

Nell’attesa, la riunione del Cda di Fedelegno Eventi rimane aperta per tornare a confrontarsi, non è chiaro se già in serata, senza che sia necessaria riconvocarla. In Borsa intanto si sono fermate le vendite che nell’ultima seduta della settimana hanno fatto crollare del 10% le quotazioni di Fiera di Milano, la società che ospita il Salone del Mobile, per i timori che l’appuntamento possa saltare e tenersi non prima del 2022, ad aprile, come è sempre avvenuto.

Il titolo tenta il rimbalzo a Piazza Affari dove guadagna il 2,3% a 3,7 euro.