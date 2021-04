Ammiraglie dominanti, ma non troppo, martedì 27 aprile in tv alla sera. Su Rai1 è andata in onda una replica de ‘Il commissario Montalbano’, La rete di Protezione, che è servita a contrastare la Champions League senza italiane su Canale 5 (Real Madrid-Chelsea). Ma poi c’era anche un’altra sfida diretta in griglia, quella tra Enrico Brignano su Rai2 e ‘Le Iene’ su Italia 1, e quindi la solita terna dei talk, con la politica, la vicenda del video di Grillo, la pandemia e i vaccini che hanno costituito una parte importante dei temi dibattuti da Bianca Berlinguer sulla terza rete, Mario Giordano su Rete4, Giovanni Floris su La7. Ma ecco la graduatoria per ascolti.

Montalbano in replica vince bene, seconda la Champions League, Savino e Marcuzzi battono Brignano, arrivo al fotofinish tra Floris e Giordano

Su Rai1 la fiction in replica ‘Il Commissario Montalbano’, con il capitolo del 2020 La rete di protezione on air, con Luca Zingaretti protagonista, ha riscosso 4,7 milioni di spettatori ed il 20,4%.

Su Canale5 la partita di semifinale della Champions League, ‘Real Madrid-Chelsea’, finita con un pareggio uno a uno, ha avuto 3,582 milioni di spettatori e il 13,8% di share. Inoltre su Sky il match di andata del torneo continentale ha avuto ulteriori 751mila spettatori e il 2,9% di share.

Su Italia ‘Le Iene’, con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino alla conduzione, ha totalizzato 1,862 milioni di spettatori ed il 10,9% di share dopo l’apertura a 1,371 milioni e 5,2% (sette giorni prima 1,764 milioni di spettatori ed il 10,3% di share dopo l’apertura a 1,5 milioni e 5,6%).

Su Rai2 per lo show comico, ‘Un’ora sola vi vorrei’, con Enrico Brignano mattatore, ha riscosso 1,614 milioni di spettatori ed il 6,2% di share (sette giorni prima 1,689 milioni di spettatori ed il 6,6% di share).

Su La7 la nuova puntata di ‘DiMartedì’, con Giovanni Floris alla conduzione e Piercamillo Davigo, Antonella Boralevi, Dacia Maraini, Manuel Agnelli, Gaetano Pedullà, Ilaria D’Amico, Massimo Giannini, Bruno Tabacci, Momi El Hawi, Carlo Rovelli, Giuseppe Remuzzi, Antonio Caprarica, Monsignor Paglia, Giuliano Cazzola, Alfonso Celotto, Antonella Viola, Aldo Cazzullo, Elsa Fornero, Francesca Donato, Barbara Gallavotti, Pietro Senaldi, Andrea Crisanti, Stefania Salmaso, Biagio Passero, Sergio Rizzo tra gli ospiti, ha conseguito 1,193 milioni di spettatori ed il 5,4% (1,245 milioni di spettatori ed il 5,6% sette giorni prima).

Su Rete 4 la nuova puntata di ‘Fuori dal coro’ con Mario Giordano alla conduzione e tra gli ospiti Andrea Mangiagalli, Iva Zanicchi, Rita Dalla Chiesa e Vittorio Feltri, ha ottenuto 1,024 milioni di spettatori ed il 5,6% (1,117 milioni di spettatori ed il 6,1% sette giorni prima).

Su Rai Tre ‘#Cartabianca’ in partenza ritardata con Bianca Berlinguer alla conduzione e tra gli ospiti Massimo Galli, Andrea Scanzi, Stefano Bonaccini, Fabrizio Pregliasco, Alessandro De Angelis, Vittorio Sgarbi, Vladimir Luxuria, Costantino Della Gherardesca, Elisabetta Gardini, Mia Ceran, Debora Serracchiani, Antonello Colonna, Enrico Lucci, Valerio Rossi Albertini, Jean Pierre Moreno, ha avuto 984mila spettatori ed il 4,9% dopo la presentazione a 616 mila e 2,3% (1,154 milioni di spettatori ed il 5,3% dopo la presentazione a 861 mila e 3,2% sette giorni prima).

In access Gruber stravince

Su La7 ‘Otto e Mezzo’ con Lilli Gruber alla conduzione, con Andrea Crisanti, Lorenzo Bini Smaghi, Tomaso Montanari, Lina Palmerini ha avuto 1,932 milioni e 7,4% di share.

Su Rete4 ‘Stasera Italia’, con Barbara Palombelli alla conduzione, e tra gli ospiti Fabrizio Pregliasco, Vittorio Sgarbi, Gabriele Albertini, Tommaso Labate, ha ottenuto 1,186 milioni di spettatori e 4,7% di share e poi 1,312 milioni e 4,9%.

Su Rai2 ‘Tg2 Post’, con Manuela Moreno alla conduzione con Lorenzo Fontana, Mario Moretti Polegato, Giuliano Noci tra gli ospiti, ha ottenuto 962mila spettatori e 3,6% di share.