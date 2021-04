Calcio in tv, Sky si aggiudica i diritti per i prossimi campionati di Bundesliga (stagioni 2021/2025) e Ligue1 (2021/2024)

Sky rafforza la sua offerta calcistica e, a pochi giorni dall’annuncio della Serie B per il triennio 2021/2024, Sky acquisisce anche i diritti della Bundesliga per le stagioni 2021/2025 e della Ligue 1 per le stagioni 2021/2024.Su Sky Sport e NOW sarà possibile vivere le sfide tra i top player del campionato tedesco e

francese, che vanno ad aggiungersi a quelle della Premier League inglese nella stagione

2021/2022 e delle coppe europee UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA

Europa Conference League per il triennio 2021/2024. Sky si conferma così sempre di più il

punto di riferimento per i tanti appassionati del grande calcio d’Europa.

Come si legge nel comunicato, Su Sky continua la Bundesliga (oltre alla Supercoppa Tedesca) e ritorna la Ligue 1 (oltre alla Supercoppa Francese). Alcuni tra i club più titolati al mondo, tra cui i Campioni d’Europa del Bayern Monaco e i vice Campioni d’Europa del Paris Saint Germain, le partite più emozionanti

tra top player, le sfide a suon di gol tra Lewandowski e Haaland in Germania, le magie di

Mbappé, Neymar e Depay in Francia, la classe e il talento di Reus, Verratti e Di Maria: tutto

raccontato con la passione e la competenza della squadra di Sky Sport. A questo si aggiungono le

sfide della prossima stagione di Premier League, il campionato inglese che attualmente vede ben

4 squadre su 8 ancora in corsa nelle semifinali di UEFA Champions League e UEFA Europa

League.

Oltre ai match live, su Sky anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, le rubriche dedicate

al calcio internazionale (“EuroShow”), gli speciali e le news sul sito skysport.it e sui profili social

ufficiali di Sky Sport.

Oltre ai tre campionati esteri, nel triennio 2021/2024 su Sky si potranno anche vedere più di 400

match a stagione di UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa

Conference League e tutte le partite della Serie B. E inoltre i motori, il basket, il rugby, il golf e

molto altro ancora.

In attesa della prossima stagione, Sky Sport e NOW trasmetteranno live le due finali di UEFA

Europa League e UEFA Champions League (26 e 29 maggio) e poi tutte le 51 partite di UEFA

Euro2020 (dall’11 giugno all’11 luglio).