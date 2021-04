Ostia (RM) – QuinteScienza 2021 “Identità – Ambiente – Connessione”. L’Ambiente in scena, tra Spazio e Abissi

Dall’8 al 30 maggio, al Teatro del Lido di Ostia – via delle Sirene, 22 – spettacoli e lezioni interattive per tutti, per giocare con la scienza, la natura e scoprirne i segreti. Ingresso gratuito, alle ore 18. Ingressi contingentati, prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma eventbrite; link di prenotazione disponibili sulla Pagina Fb QuinteScienza e sui siti www.affabulazione.net e www.teatrodellido.it. Un percorso di spettacolo dal vivo che propone al pubblico un viaggio scenico tra cielo e terra, spazio e abisso: un’indagine necessaria d’intrattenimento intelligente sulla natura e le sue misteriose forme. Dai cambiamenti climatici all’ecosistema marino, dal rapporto con l’habitat a quello con la produttività e l’impatto che ha sull’ambiente, dalla vastità dell’Universo alle meraviglie dei meccanismi naturali complessi. Le grandi tematiche ambientali contemporanee, i grandi interrogativi, narrati attraverso un linguaggio artistico, universale, accessibile, aperto a ogni forma di conoscenza. Per info: quintescienza@gmail.com