L’Odg Campania firma con Futura Broker una convenzione per la tutela legale dei giornalisti. Copertura fino a 10mila euro

L’ Ordine dei Giornalisti della Campania e Futura Broker hanno firmato una convenzione per la tutela legale dei giornalisti. La convenzione copre complessivamente le spese fino a diecimila euro per l’intervento di un legale liberamente scelto, per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte, le spese di giustizia, le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali. Il premio annuo, si legge in una nota, va da 110 a 135 euro in base al reddito.