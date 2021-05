Guido Gentili editorialista della Prealpina

Arrivato alla direzione della Prealpina il primo maggio, Daniele Bellasio si è assicurato la collaborazione dell’ex direttore al Sole 24 Ore Guido Gentili che, da ieri, ha iniziato a scrivere per il quotidiano varesino commenti e analisi sulla situazione economica e politica e sulle prospettive per la ripartenza, in Italia e nel Nord.

Gentili dopo aver iniziato nel 1975 la carriera giornalistica alla Voce Repubblicana, è entrato nel 1978 al Sole 24 Ore. Nel 1985 passa alla redazione romana del Corriere della Sera, di cui diventa prima vice capo e poi responsabile fino a quando nel 1995 viene nominato direttore del settimanale Il Mondo. Dal 1999 per due anni è editorialista del Corriere della Sera. Nel 2001 diventa per la prima volta direttore del Sole 24 Ore. La seconda è nel 2017, quando gli viene affidata anche la direzione di Radio 24 e di Radiocor, oltre a quella editoriale del gruppo.