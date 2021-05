Fiction contro film, ieri – martedì 18 maggio – nella giornata degli omaggi allo scomparso Franco Battiato (tra i ricordi più emozionanti, quello commosso di Marco Travaglio da Lilli Gruber). La saga di Montalbano in replica su Rai1 (‘La danza del gabbiano’) competeva con il titolo rosa ‘Ricomincio da me’ con Jennifer Lopez su Canale5, in una serata in cui il calcio proponeva il recupero Lazio-Torino. Le altre? Rai2 aveva on air lo show comico ‘Un’ora sola vi vorrei’ e Italia 1 ‘Le Iene’. Ma poi c’era anche la solita terna dei talk, con la politica e la società in primo piano da Bianca Berlinguer sulla terza rete (Alessandro Di Battista e Matteo Bassetti), Mario Giordano su Rete4 (con Katia Ricciarelli), Giovanni Floris su La7 (con Sabina Guzzanti, Virginia Raggi, Diego Della Valle, Maurizio Costanzo). Ma ecco la graduatoria per ascolti.

Vince La danza del gabbiano con 4,4 milioni e il 20,6%, Jennifer Lopez si ferma all’11,6%.

Su Rai1 la replica de Il Commissario Montalbano, con ‘La Danza del gabbiano’, con Luca Zingaretti protagonista, ha ottenuto 4,4 milioni di spettatori e il 20,6% (il capitolo in cui il fido Fazio rischia la vita, già in replica nel 2013 aveva ottenuto 4,887 milioni di spettatori e il 20,21%, ma poi era arrivato a ben 7,7 milioni e il 33,1% nel maggio del 2017 e nel 2019 a 5,330 milioni e 24,1%).

Su Canale 5 la pellicola ‘Ricomincio da me’, con Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens, Leah Remini, Milo Ventimiglia, Treat Williams, Charlyne Yi, ha avuto 2,436 milioni di spettatori ed 11,4%

Su Italia ‘Le Iene’, con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino alla conduzione, ha totalizzato 1,667 milioni di spettatori ed il 10% (sette giorni prima 1,582 milioni di spettatori ed il 9,3% di share dopo l’apertura a 1,290 milioni e 4,9% ).

Su Rai2 per lo show comico, ‘Un’ora sola vi vorrei’, con Enrico Brignano mattatore e Flora Canto in supprto, ha riscosso 1,464 milioni di spettatori ed il 6,1% di share (sette giorni prima 1,735 milioni di spettatori ed il 6,9% di share).

Su La7 la nuova puntata di ‘DiMartedì’, con Giovanni Floris alla conduzione e Sabina Guzzanti, Virginia Raggi, Diego Della Valle, Massimo Giannini, Federico Fornaro, Marianna Aprile, Maurizio Costanzo, Antonella Viola, Ilaria D’Amico, Barbara Gallavotti, Pierpaolo Sileri, Gabriella Greison, Francesca Romana Elisei, Francesco Pannofino, Alessandro Sallusti, Antonella Boralevi, Pierpaolo Bombardieri, Alfonso Celotto, Pietro Senaldi, Andrea Catizone, Giuliano Cazzola, Antonio Caprarica, Alessandro Barbano, Davide Desario, Gaetano Pedullà, Emmanuela Bertucci, Luigi Abete, Nando Pagnoncelli tra gli ospiti, ha conseguito 1,081 milioni ed il 5,1% (1,115 milioni di spettatori ed il 5,2%, con la coda a 335 mila e 4,2% sette giorni prima).

Su Rete 4 la nuova puntata di ‘Fuori dal coro’ con Mario Giordano alla conduzione e tra gli ospiti Katia Ricciarelli, Francesco Facchinetti e Vittorio Feltri., ha ottenuto 896mila spettatori ed il 5,1% (997mila spettatori ed il 5,6% sette giorni prima).

Su Rai Tre ‘#Cartabianca’ con Bianca Berlinguer alla conduzione e tra gli ospiti Andrea Scanzi, Matteo Bassetti, Alessandro Di Battista, Susanna Ceccardi, Luca Telese, Federico Rampini, Vittorio Sgarbi, Annalisa Chirico, Valentina Petrini, Alessandro Cecchi Paone, Enrica Bonaccorti, Valerio Rossi Albertini, Marco Cattaneo, ha avuto 817mila spettatori ed il 4% (931mila spettatori ed il 4,3%, dopo la presentazione a 780mila e 3% sette giorni prima).

In access prima time questa la graduatoria dei talk politici. Vince Gruber, poi Palombelli e Moreno

Su La7 ‘Otto e Mezzo’ con Marco Travaglio tra gli ospiti di Lilli Gruber, ha riscosso 1,8 milioni e 7,4% di share.

Su Rete4 ‘Stasera Italia’, con Barbara Palombelli alla conduzione e Antonio Maria Rinaldi, Pierluigi Lopalco, Cesara Buonamici, Clemente Mastella tra gli ospiti, ha ottenuto 1,125 milioni di spettatori e 4,7% di share.

Su Rai2 ‘Tg2 Post’, con Manuela Moreno alla conduzione e Gennaro Sangiuliano, Carlo Calenda, Franco Bechis tra gli ospiti, ha portato a casa 969mila spettatori e il 3,8% di share.