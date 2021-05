Radio m2o è la radio ufficiale del campionato mondiale di Street Skateboarding, dal 30 maggio al 6 giugno al Foro Italico di Roma

Radio m2o si conferma ancora una volta dinamica e al passo con i tempi annunciando con entusiasmo la propria partecipazione in veste di radio ufficiale del campionato mondiale di Street Skateboarding. L’evento sportivo, organizzato da Sport e Salute in joint venture con World Skate e la Federazione Italiana Sport Rotellistici si tiene dal 30 maggio al 6 giugno al Foro Italico di Roma. Per l’occasione, 200 atleti provenienti da tutto il mondo si sfideranno in un suggestivo skate park allestito all’interno dello Stadio Pietrangeli nel Parco del Foro Italico.

Questo campionato mondiale di Street Skateboarding, che debutta come Disciplina Olimpica a Tokyo 2021, è il primo di una serie di 5 appuntamenti che si svolgeranno fra il 2021 e il 2025 nella Capitale e che contribuiranno a selezionare gli atleti per le Olimpiadi successive.

Come si legge nel comunicato, Radio m2o, nel presentare le attività messe in campo per questa prima edizione, conferma già il proprio sostegno all’evento come radio partner ufficiale anche per gli anni a venire. Di fatto, la radio diretta da Albertino ha nel proprio DNA la passione per la urban culture e un dialogo aperto con le nuove generazioni, che attualmente si identificano con le Gen-Z e Alpha e che costituiscono l’universo di riferimento per lo street skateboarding. Quindi chi meglio di Radio m2o potrebbe rappresentare quel mondo in musica, raccontandone le passioni, il linguaggio, la dedizione e le connessioni fra la disciplina sportiva e un concetto di creatività a 360 gradi?

Ed è esattamente questo il ruolo che si è prefissata: seguire le sfide spettacolari fra i campioni durante la settimana al Foro Italico e accompagnare tutti gli appassionati e i curiosi in un viaggio fra skate, musica e arte, che si concretizzerà nell’evento finale dei Mondiali di Street Skateboarding. Questo vedrà coinvolto lo street artist di fama internazionale Uno (nome ispirato al romanzo di Pirandello “Uno, Nessuno, Centomila”), che porterà a termine un’opera iniziata durante la conferenza stampa di presentazione e dedicata agli sport urban e allo skate. Oltre alla sua, è attesa l’esibizione live di Esseho, polistrumentista, autore e produttore romano.

Oltre al racconto attraverso contenuti social sui canali della radio, dedicati ai momenti e ai personaggi protagonisti del Mondiale di Steert Skateboarding, per accompagnare l’evento m2o – continua la nota – ha pianificato anche altre attività online e sul campo. Nelle prime saranno coinvolti vari ambassador disposti a raccontare il proprio sogno all’insegna del claim Skate Your Dream (#skateyourdream). Le altre includono una campagna adv sui mezzi della radio e la realizzazione di un contest che durante il programma Play With Us in onda alle 9:00 e alle 21:00 regalerà ogni giorno agli ascoltatori 2 tavole da skate personalizzate.