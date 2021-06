Ripartono turismo, sport, mobilità. E con loro torna a crescere la comunicazione in Rete.

In aprile, secondo i dati Comscore, i visitatori unici dei siti di viaggio sono cresciuti del 4% rispetto al mese precedente e del 5% in rapporto al 2020. Ma soprattutto è aumentato il tempo passato online: fra notizie sui Green pass, sui colori sempre più sbiaditi delle Regioni, sulla ripresa dei voli, i visitatori hanno navigato un 96% di tempo in più che nell’anno passato. E questo riguarda un po’ tutti: gli Online Travel Agents segnano un +141%, mentre i siti di alberghi e home sharing crescono addirittura del 469%.

*Nota metodologica in coda al post

L’esplosione di interesse riguarda anche i siti di informazione turistica, con una crescita di visitatori del 30% sul 2020, come testimonia fra gli altri Siviaggia.it (+8% vs marzo 2021).

Ma sul web non è solo il turismo a godere del ritorno alla normalità e delle riaperture. I siti di informazione sportiva per esempio, con un +214% di tempo speso in navigazione e un +8% di audience, stanno tornando ai livelli pre-Covid.

Altra categoria che inevitabilmente era rimasta ferma durante i lockdown e che adesso sta ripartendo in quarta è l’Automotive. All’aumento di audience del 30%, si affiancano i dati dei siti di Automoto Network, che registra +16%, con 4,5 milioni di visitatori unici.

Quanto alle news: aprile segna una sostanziale stabilità sia rispetto a marzo, sia in confronto all’anno scorso, con una crescita di utenti unici del +3%. Cala (-17% rispetto ad aprile 2020) invece il tempo passato sulle notizie online: ma questa è una notizia ‘inevitabile’, dal momento che siamo usciti dalla fase cruciale della pandemia e del relativo bisogno di informarsi minuto per minuto.

Fa eccezione Gazzettadelsud che, già in crescita a marzo, registra un ulteriore balzo del +37% di utenti unici. ‘Responsabile’ della crescita, lo scandalo sulla comunicazione dell’incidenza del Covid in Sicilia, esploso tra fine marzo e inizio aprile.

In controtendenza, anche Notizie.it (+37%, circa 6 milioni di visitatori nel mese) e di Quotidianodipuglia.it di Caltagirone Editore, che raddoppia il numero di visitatori e arriva a 2,2 milioni di persone.

*NOTA METODOLOGICA

Nella tabella sono elencati i principali siti editoriali italiani: giornali online, economici, sportivi, femminili, motori, tecnologie, ambiente, spettacolo, cibo, viaggi, education.

Sono state evidenziate in azzurro le entità editoriali che raggruppano più domini come di seguito specificati. Se tali entità editoriali raggruppano domini appartenenti a più categorie sono state classificate come aggregati, mentre sono state classificate in base alla categoria di appartenenza qual ora i domini del raggruppamento afferiscano alla medesima categoria.

La selezione dei siti e delle e è stata effettuata da Prima Comunicazione sulla base delle proprie scelte editoriali.

Le stime sono condizionate dalla taggatura delle property, che, a seconda della soluzione adottata, rende possibile la rilevazione del traffico In-app browsing e del traffico di contenuti distribuiti su piattaforme terze (Google Amp, Facebook Instant Articles). Pertanto, property con livelli di taggatura diversi misurano perimetri diversi. Le cifre sono riferite all’audience complessiva (comprese le TAL o aggregazioni).

RAGGRUPPAMENTI DI DOMINI:

– Automoto Network: Automoto.it, Moto.it, Mowmag.com, VetrinaMotori.it;

– Agrodolce Sites: Agrodolce.it, IlCuoreInPentola.it, SempliceVeloce.it;

– Blogo: Bebeblog.it, Deluxeblog.it, Fashionblog.it, Gossipblog.it, Pinkblog.it, Toysblog.it, Cineblog.it, Soundsblog.it, Tvblog.it, Benessereblog.it, Petsblog.it, Artsblog.it, Booksblog.it, Comicsblog.it, Designerblog.it, Gustoblog.it, Autoblog.it, Ecoblog.it, Motoblog.it, Motorsportblog.it, 02blog.it, 06blog.it, Blogosfere.it, Crimeblog.it, Polisblog.it, Queerblog.it, Soldiblog.it, Webnews.it, Blogo.it, Calcioblog.it, Outdoorblog.it, Appblog.it, Clickblog.it, Downloadblog.it, Gadgetblog.it, Melablog.it, Mobileblog.it, Travelblog.it;

– Caffeina Media: Business.it, Caffeinamagazine.it, Luxgallery.it, Soluzionibio.it, Urbanpost.it;

– Ciaopeople: Fanpage.it, Fanpage.it @YouTube (componente desktop), Ohga.it, Ciaopeople.it, Cookist.it, Kodami.it;

– Citynews – Gruppo Editoriale: Today.it e 50 testate online;

– Delta Pictures Editore: Dolciveloci.It, Donnaglamour.it, Economiaefinanzaonline.it, Newsmondo.it, Notiziebenessere.it, Notizie-Inter.It, Notiziemilan.It, Notiziemusica.it, Oaplus.It, Oasport.It, Oroscopodioggiedomani.it, Popcorntv.it, Primochef.it, Toro.it, Toscanadaily.com, Versiliatoday.It, Video-Virale.It, Wellness-Trends.com;

– Discovery Sports Networks: Eurosport.com, EurosportPlayer.com;

– Donna Moderna Network: CasaFacile.it, DMBeauty.it; DonnaModerna.com, FocusJunior.it, PianetaDonna Sites (Animalidalmondo.it, PianetaDonna.it, Cookaround.com), OpinionModel.it,

– Evolution ADV Network: Allaguida.It, Ascoltitv.It, Atleticalive.it, Atuttodonna.It, Baritalianews.it, Biancolavoro.it, Bravibimbi.It, Buttalapasta.it, Calciomercato24.com, Casaegiardino.It, Casaideadesign.it, Clubalfa.it, Controcampus.It, Designmag.It, Donna10.it, Eccellenzemeridionali.it, Edizionecaserta.net, Eurofestivalnews.com, Focustech.it, Fiscomania.com, Gazzettadiparma.it, Gnamgnam.it, Gossipetv.com, Ideegreen.it, Ilmedicoonline.it, Informazionefiscale.It, Investireoggi.It, Lanostratv.it, Lascimmiapensa.com, Latuaauto.com, Lavoroediritti.com, Lospicchiodaglio.it, Misya.Info, Money.It, Myluxury.It, Mvnonews.com, Nanopress.It, Nientepopcorn.it, Notizieora.It, Orizzontescuola.it, Passionemamma.It, Pianetabasket.com, Pianetadesign.It, Pourfemme.It, Qnm.It, Rivistaundici.com, Rivistastudio.com, Rompipallone.It, Spaziointer.It, Spazioj.It, Spazionapoli.It, Stylosophy.It, Tantasalute.It, Tecnoandroid.it, Tecnoapple.it, Tecnocino.It, Televisionando.It, Tennisworlditalia.com, Tuttocampo.It, Tvsoap.It, Psicoadvisor.com, Ricettedalmondo.It, Ricetteintv.com, Solodonna.It, Spaziomilan.It, Unadonna.it, Unadonnasana.it, Universofree.com, Ultimora.news, Vivodibenessere.It, Voloscontato.It, Worldwrestling.it;

– FinanzaOnline Sites: Borse.it, Finanza.com, Finanzaonline.com, Finanzaonline.it, Pmi.it, Wallstreetitalia.it;

– IlMessaggero: IlMessaggero.it, Aranzulla.It, Centrometeoitaliano.It, Funweek.It, Lolnews.It, Revenews.It

– Local Value: Atnews.it, Basilicata24.it, Bergamonews.it, Calabriainforma.it, Catanzaroinforma.it, Cesenanotizie.net, Ciaocomo.it, Cittadellaspezia.com, Cosenzainforma.it, Crotoneinforma.it, Cuneo24.it, Forlinotizie.net, Genova24.it, Ilcapoluogo.it, Ilcuoioindiretta.it, Ilfaroonline.it, Ilgiunco.net, Ivg.it, Lameziainforma.it, Luccaindiretta.it, Piacenzasera.it, Positanonews.it, Primonumero.it, Quibrescia.it, Ravennanotizie.it, Reggiosera.it, Rimininotizie.net, Riviera24.it, Romadailynews.it, Romagnanotizie.net, Serchioindiretta.it, Sportasti.it, Sportlegnano.it, Voceapuana.com, Vocetigullio.com;

– Microsoft News: Msn.com, Msn.it, Msnvideo.com, Microsoft News;

– MotorSport Network: Motor1.com, Motorsport.com, Omnimoto.it, Omnifurgone.it, Rideapart.com;

– Mypersonaltrainer: My-PersonalTrainer.it e MyDieta, Farmacoecura.it, Valorinormali.com;

– Nostro Figlio Sites: NostroFiglio.it, Pianetamamma.it;

– QuotidianoNazionale: Quotidiano.net, llGiorno.it, IlRestodelCarlino.it, LaNazione.it, llTelegrafodiLivorno.it, ProntoImprese.it, CavalloMagazine.it, Speedadv.it, PinkRoma.it, Pinkltalia.it, Agrigentoggi.it, Castedduonline.it, IlCrotonese.it, Immediato.net, Leccenews24.it, Quotidianopiemontese.it, Senzacolonnenews.it, Ubitennis.com, Zoom24.it, Hardware Upgrade Media Group (Appuntidigitali.It, Fotografidigitali.It, Hwmediagroup.It, Hwupgrade.It, Tvtech.It);

– Sky Sport Sites: Sky Sport, Fantacalcio.it, Fantagazzetta.it, Gianlucadimarzio.com, Superscudetto.it, Ultimouomo.com;

– Sky TG 24 Sites: Sky TG24, Sky Entertainment, Sky.it Arte, Sky.it Hell’s Kitchen, Sky.it Italia’s Got Talent, Sky.it Masterchef, Sky.it XFactor;

– Smartworld.it Sites: AndroidWorld.it, loMobile.it, MobileWorld.it, PianetaTech.it, SmartWorld.it, VeryTech.it;

– Tgcom24 Sites: ComingSoon.it, Meteo.it, SportMediaset, Tgcom24, Nonsprecare.it;

– Valica Network: Valica Food and Travel (RicettedellaNonna.net), Ilturista.info, PaesiOnline.it, Eventiesagre.it, Neveitalia.it, Agriturismo.it, Camperonline.it, Turistipercaso.it, Lol.travel, Arte.it, Travelfool.it, Trueriders.it;

– Web365 Network: Altranotizia.it, Amoreaquattrozampe.it, AsRomalive.it, Automotorinews.it, Bloglive.it, Calciomercato.it, Calciomercatonews.com, Calciomercatoweb.it, Cellulari.it, Checucino.it, Chedonna.it, Chenews.it, Ck12.it, Consumatore.com, Contocorrenteonline.it, Direttagoal.it, Ilveggente.it, Inews24.it, Inran.it, Instanews.it, Interlive.it, Juvelive.it, Lalucedimaria.it, Leggilo.org, Livescore24.it, Mammeincucina.it, Mammastyle.it, Meteoweek.com, Milanlive.it, Napolicalciolive.com, Newnotizie.it, Periodicoitaliano.it, Ricettasprint.it, Serieanews.com, Seriebnews.com, Sologossip.it, Solonotizie24.it, Tabuloid.it, Tuttomotoriweb.com, Universomamma.it, Vesuvius.it, Viagginews.com, Yeslife.it, Youmovies.it;

– Yahoo News Network: Yahoo News, Yahoo Entertainment, Yahoo Finance, Yahoo Homepages, Yahoo Lifestyle;